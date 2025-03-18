'Сами придумали, сами победили': в ЦПД объяснили, что стоит за вбросом россиян о 'наступлении ВСУ на Белгордщину'

Российские СМИ распространили информацию о якобы прорыве украинских бронегрупп в Краснояружский район Белгородской области. В Центре противодействия дезинформации при СНБО это заявление было опровергнуто.

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Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что бои в приграничных районах продолжаются постоянно из-за активности российских ВРГ и артиллерийских обстрелов территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российские СМИ рассказывают, что украинская техника якобы двигалась из Сумщины и была замечена в районе Краснояружского района. Далее – классический сценарий: "Танки уничтожены, противник в панике, ВС РФ наносят удары".

Коваленко подчеркнул, что бои в приграничных районах не прекращаются, поскольку со стороны России регулярно действуют ДРГ и ведутся артиллерийские обстрелы украинских территорий. Поэтому заявления о "масштабном наступлении" ВСУ – лишь информационный вброс, направленный на нагнетание ситуации перед телефонным разговором Трампа и Путина.

"Сами придумали, сами победили, так часто бывает с россиянами. […] То, что россиянам сейчас очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с Путиным – не удивительно. Их главная информационная стратегия – обвинять Украину в нежелании завершить войну, хотя на самом деле по фронту атакуют они, как и с воздуха. И именно Путин затягивает с предложением Трампа прекратить огонь. Все очень примитивно, но вполне характерно для россиян", – объяснил руководитель ЦПИ СНБО.

Напомним, российские войска пытаются вытеснить оставшиеся на территории Курской области Вооруженные силы Украины, однако не сделали подтвержденного продвижения. Один из блоггеров РФ заявлял, что российские силы оцепили неизвестное количество украинских бойцов юго-западнее Суджи.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам аналитиков из Института изучения войны, Россия сохраняет свои территориальные претензии по всем временно оккупированным районам и значительным частям неоккупированной Украины. Представители Кремля не дали никаких публичных указаний на то, что они готовы пойти на уступки по своим территориальным или связанным с безопасностью требованиям к Киеву.

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