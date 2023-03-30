Самолет из фильма Top Gun: Maverick: что за F/A-18 Hornet может получить Украина

После того как Украина добилась от западных партнеров поставок основных боевых танков, на повестку дня встал вопрос западных истребителей четвертого поколения. Все ожидали, что это будут американские F-16 Fighting Falcon, но президент Джо Байден четко дал понять, что они не входят в список вооружений, которые США готовы предоставить Украине. По крайней мере, пока.

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Вместе с тем в Вашингтоне отметили, что США не будут возражать против передачи Украине истребителей третьими странами.

"Это суверенные решения, которые должны принимать страны. Американская сторона не давит и не уговаривает никого в вопросе предоставления Украине военной помощи. Если другая страна захочет передать Украине истребители, мы, безусловно, поддержали бы это", – заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

И тут внезапно на арену вышла Финляндия. Во время визита в Киев 10 марта премьер этой страны Санна Марин предложила рассмотреть предоставление Украине истребителей F/A-18, которые Финляндия давно планирует заменить на более современные F-35. Украине это предложение, разумеется, пришлось по душе, и, по сообщению финской прессы, Киев даже уже направил официальный запрос на эту тему.

А пока заявление находится на рассмотрении, OBOZREVATEL разбирался – что это за самолеты и как они могут усилить Воздушные силы ВСУ.

Предпосылки

Как известно, Воздушные силы ВСУ на начало войны были представлены только самолетами советской боевой авиации (истребителями МиГ-29 и Су-27, штурмовиками Су-25, бомбардировщиками Су-24 и разведчиками Су-24МР), однако в течение месяцев активных воздушных боев ряды их значительно поредели и нуждаются в качественном и количественном усилении.

Летом 2022 года в информационным пространстве распространялись разговоры о возможности получения шведских истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen, а ближе к концу года на передний план вышли американские F-16 Fighting Falcon, находящиеся в фаворе у украинских боевых пилотов. Уже в 2023 году некоторые политики даже говорили о боевых самолетах третьего поколения Tornado и Mirage 2000, а президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Париж может передать Украине французские истребители четвертого поколения Rafale. Ну а после поездки Владимира Зеленского в Лондон всерьез начали рассматривать истребители четвертого поколения Typhoon.

В этом контексте вариант с самолетами F/A-18 Hornet, которые украинские любители кино должны помнить по оскароносному фильму Top Gun: Maverick (там они фигурируют под упрощенным названием F-18), выглядит далеко не самым плохим. Они точно лучше вожделенных F-16 и уступают разве что Rafale и Typhoon.

Что за самолет

F/A-18 Hornet (в переводе с английского – "Шершень") – это палубный истребитель-бомбардировщик четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах американской фирмой McDonnell Douglas, которую в 1997 году выкупила компания Boeing. На сегодняшний день он является основным боевым самолетом ВМС США, а его модернизированная версия поставляется на экспорт, в том числе как аэродромный самолет.

Первоначально F/A-18 разрабатывался с целью дополнить будущий F-15 более легким и более дешевым самолетом для завоевания преимущества в воздухе и вместе с F-16 участвовал в конкурсе, на котором выбирали легкий истребитель для американских военно-воздушных сил. Хотя в конкурсе тогда победил F-16, разработкой F/A-18 заинтересовались Военно-морские силы США, которые искали недорогой самолет, который мог бы дополнить, а затем и заменить истребитель F-14 Tomcat (также "снимался" в фильмах Top Gun и Top Gun: Maverick).

Первоначально самолет должен был выпускаться в трех модификациях: истребитель F-18A, штурмовик A-18A, учебно-боевой TF-18A. Однако фирме McDonnell Douglas удалось объединить все три модификации в один самолет, получивший название F/A-18A в одноместной версии и F/A-18B – в двухместной.

Первый полет F/A-18 Hornet состоялся 18 ноября 1978 года. Первый же серийный самолет поднялся в воздух 12 апреля 1980 года, и уже в мае того же года новые машины начали поступать в ВМС США.

Дальнейшее развитие этой модели привело к появлению модификаций F/A-18C и F/A-18D – соответственно одно- и двухместный вариант с усовершенствованными авионикой и вооружением (может нести управляемые ракеты AIM-120 и AGM-65). Их и закупила в свое время Финляндия – 55 одноместных и 7 двухместных.

Летные характеристики F/A-18

F/A-18 Hornet изначально планировался как палубный самолет, поэтому разрабатывался с определенными требованиями: небольшие габариты, бездымные двигатели, малая величина эффективной площади рассеяния (ЭПР), слабое ИК-излучение, наличие бортовых средств РЭБ и т. д.

Самолет выполнен по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным трапециевидным крылом и двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа. Он имеет фюзеляж типа полумонокок с двухкилевым стреловидным хвостовым оперением. Вертикальное оперение с двумя отклоненными наружу на 20 градусов килями смещено вперед относительно стабилизатора для вывода его из зоны аэродинамической тени от крыла и от стабилизатора на больших углах атаки.

F/A-18 имеет многолонжеронное крыло, которое складывается по линиям, проходящим через внутренние хорды элеронов с поворотом консолей на 90 градусов. На крыле установлены подвижные носки во весь размах, однощелевые закрылки и зависающие элероны. Носки и закрылки отклоняются автоматически, в зависимости от угла атаки и скорости полета, для повышения маневренности в бою и аэродинамических качеств в крейсерском полете.

Одна из отличительных особенностей самолета – наличие наплывов сложной формы перед корневыми частями крыла. Наплывы создают вихревую подъемную силу и обеспечивают полет самолета на больших углах атаки. Между наплывами и фюзеляжем есть щели для отвода приграничного слоя воздуха от воздухозаборников.

Планер, изготовленный в основном из алюминиевых сплавов, рассчитан на ресурс 6 тысяч часов и 2 тысячи взлетов с использованием катапульты и 2 тысяч посадок с использованием задерживающего крюка. При этом в экспортной версии он идет также как аэродромный самолет – без палубных крюков.

На F/A-18 установлены два турбореактивных двухконтурных двигателя General Electric F404 с гидравлической системой управления. Каждый двигатель развивает тягу до 4900 кгс без использования форсажа и 7260 кгс на форсаже, что позволяет самолету развивать скорость до 1915 км/ч (1,8 Маха). Двигатели разделены титановой противопожарной перегородкой и оборудованы системой обнаружения и тушения пожара. В случае выхода из строя одного двигателя тяги другого достаточно для возвращения самолета на базу.

Топливная система F/A-18 состоит из шести фюзеляжных протектированных баков и мягких крыльев кесонных баков. Все топливные емкости для предотвращения взрыва при боевых повреждениях заполнены поропластом. Запас топлива во внутренних баках F/A-18 составляет 4930 кг, кроме того, на внешних подвесках можно разместить до 4435 кг топлива в подвесных топливных баках.

Авионика F/A-18

Кабина F/A-18 имеет жидкокристаллический монохромный индикатор с сенсорным управлением, расположенный в верхней части панели приборов. Также в кабине размещен цветной индикатор тактической обстановки и монохромный программируемый индикатор, предназначенный для контроля работы двигателя и топливной системы.

Последние модификации F/A-18 оснащены нашлемной системой указания цели JHMCS. Она позволяет выводить часть информации с приборной панели на нашлемный дисплей, что повышает осведомленность экипажа об окружающей обстановке и параметрах работы самолета. Но основное преимущество JHMCS заключается в возможности пилота взгядом наводить ракеты на цель во время ближнего воздушного боя, при этом поле наводки составляет 160 градусов.

На F/A-18 устанавливается импульсно-доплеровская бортовая радиолокационная станция AN/APG-79. Она обладает способностью обнаруживать цели класса "истребитель" на расстоянии до 80 км. Одновременно БРЛС может отслеживать до 10 целей и наводить ракеты на 4 из них.

На двух подфюзеляжных узлах подвески может размещаться инфракрасная система переднего осмотра и наведения, ее наличие позволяет самолету эффективно действовать в ночное время и в сложных метеоусловиях, а также применять высокоточное оружие с лазерной наводкой.

В последней модификации установлена новая система постановки активных помех AN/ALQ-214, которая имеет встроенные датчики предупреждения о возможной угрозе.

Вооружение F/A-18

F/A-18 оборудован одной шестиствольной 20-мм пушкой M61A1 Vulcan с боезапасом 578 патронов. Кроме этого, он имеет 9 точек подвески (3 под фюзеляжем, 2 на кончиках крыльев и по 2 под каждым крылом), способных одновременно нести 6200 кг боеприпасов.

Самолет может нести на кончиках крыльев 2 управляемые ракеты "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder, или AIM-7 Sparrow, или AIM-120 AMRAAM. Под крыльями могут размещаться 4 управляемые ракеты "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder, или AIM-132 ASRAAM, или IRIS-T, или AIM-120 AMRAAM. Также могут использоваться неуправляемые ракеты Hydra 70 и Zuni.

Также на вооружении могут находиться ракеты "воздух – поверхность" (AGM-65 Maverick, AGM-84H/K SLAM-ER, AGM-88 HARM, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, противокорабельные ракеты (AGM-84 Harpoon LRASM), авиационные бомбы (высокоточные авиабомбы типа JDAM; бомбы с лазерной наводкой типа Paveway; свободно падающие бомбы Mark 82, Mark 83, Mark 84), кассетные авиабомбы (CBU-78 Gator, CBU-87, CBU-97, CBU-100) и даже ядерные бомбы (B61).

Преимущества F/A-18

Главное преимущество самолета F/A-18 Hornet – успешный боевой опыт. Самолеты этой марки принимали участие в войнах в Персидском заливе (1991), Афганистане (2001), Ираке (2003-2010) и других менее масштабных военных кампаниях с участием Военно-морского флота США, а сейчас задействованы в войне в Сирии.

Как палубный самолет F/A-18 приспособлен к коротким взлетно-посадочным полосам, а при необходимости может садиться даже на автомобильное шоссе.

Недостатки F/A-18

Главным недостатком F/A-18 является то, что он, как и F-16, сложен в обучении для всех пилотов, привыкших летать на самолетах советского и постсоветского образца. Вернее даже, не сложный, а другой. Особенно в плане пространственной ориентации: у всех американских самолетов символ самолета на приборе неподвижный, а искусственный горизонт двигается и всегда остается параллельным истинному горизонту, тогда как у советских самолетов все устроено наоборот – искусственный неподвижный горизонт, а символ самолета движется.

Например, если американский самолет в облаках сделает крен 30 градусов к искусственному горизонту, то, выйдя из облака, он будет иметь крен 30 градусов как к искусственному, так и истинному горизонтам. На советских и российских самолетах искусственный горизонт зафиксирован по планеру, а символ самолета движется, поэтому, выйдя из облака с креном в 30 градусов, пилот обнаружит, что искусственный горизонт находится под углом в 30 градусов к истинному, а символ самолета – под углом 30 градусов к искусственному, в итоге размещает символ самолета на приборе под углом в 60 градусов к истинному горизонту.

По словам пилотов, с которыми удалось пообщаться автору этого материала, эти изменения не очень сложно освоить, однако нужно налетать определенное время, чтобы привыкнуть к ним и приобрести нужный уровень автоматизма. Но это трудности переходного периода, которые придется преодолеть.

Перспективы F/A-18 в Украине

Сейчас на вооружении у Воздушных сил Финляндии 62 истребителя F/A-18 Hornet. Правда, уже появилась информация, что Украине они могут быть переданы не раньше 2026 года. Однако мы уже привыкли к тому, что сроки поставок вооружений могут сдвигаться, причем часто в сторону ускорения, тем более что все переговоры на эту тему еще впереди. Сейчас главное – как можно быстрее начать подготовку пилотов, которая в нормальных условиях рассчитана на два года, но может быть сокращена до 6-9 месяцев.

Несмотря на все неудобства, связанные с переходом на принципиально иную модель самолетов, альтернативы у Украины нет – советское наследие МиГов и "Сушек" рано или поздно закончится, да и запасы бывших стран "соцлагеря" не безграничны. Это понимают и украинские власти, и украинские пилоты.

Кстати, о пилотах. Недавно США объявили, что готовы уже в марте этого года начать подготовку группы из 12 украинских военных летчиков на авиасимуляторах самолетов F-15, F-16 и F/A-18 (предварительная подготовка перед тем, как сажать их в настоящие самолеты).

Говоря о перспективах, также не стоит забывать, что Соединенные Штаты считаются мировыми лидерами в сфере боевой авиации, поэтому попасть в "шорт-лист" стран-операторов их истребителей выгодно не только учитывая сегодняшние потребности срочно "закрыть небо", но и с прицелом на перспективу – впоследствии это откроет Украине доступ к новейшим технологиям и более современным самолетам. В частности, компания-производитель Boeing предлагает "международную дорожную карту", которая позволяет, являясь оператором F/A-18 Hornet четвертого поколения, со временем модернизировать его до параметров истребителя пятого поколения.

Кроме того, существует потенциальная возможность производить часть оборудования для самолетов в Украине. Американцы хоть и не всем подряд, но все же раздают такие привилегии по индивидуальной договоренности. В частности, Австралия собирает "Шершней" из американских комплектующих на своих заводах. Научно-технический потенциал Украины также мог бы быть задействован в этой сфере, если бы ВСУ имели на вооружении F/A-18. Нельзя исключать в таком случае и общие украино-американские разработки.

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