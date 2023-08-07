Самолет-разведчик SpyGun, разработанный по инициативе Голика и Стаховского, был передан военным для испытаний

Глубинный разведчик-самолет SpyGun "Шпион" уже прошел тыловые испытания и теперь отправляется в зону боевых действий для тестирования в боевых условиях. Об этом сообщил Юрий Голик.

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Разработка и создание SpyGun, как и серии других ударных БПЛА и дронов-разведчиков – совместная инициатива Юрия Голика и известного украинского теннисиста Сергея Стаховского, воюющего сейчас в рядах ВСУ.

Для разработки отечественных дронов они привлекли украинских инженеров, которые максимально учитывают пожелания военных с учетом их опыта боевых действий и актуальные потребности бойцов.

Цель проекта – обеспечить военных как можно большим количеством БПЛА, при этом максимально удешевить производство за счет отечественных конструктивных элементов.

SpyGun, как пишет Голик, именно такой: "Относительно недорогой и быстрый в производстве беспилотник с размахом крыла 1,65 м. Кого-то может ввести в заблуждение его очень простой внешний вид. Если, конечно, вы можете рассмотреть его почти прозрачный корпус в небе".

Назначение нового самолета-разведчика – глубинная разведка, но при необходимости он способен также проводить корректировку, имея камеру с 30-кратным зумом. "Шпион", как отмечает Голик, оборудован современной системой радиоуправления с высокой защитой от помех и РЭБ. Применяемая в комплексе система дальней связи и управления обеспечивает дальность связи до 50 км.

Кроме того, SpyGun оборудован автоматической системой возврата на точку взлета. Благодаря высоким аэродинамическим качествам он может совершать длительные полеты и периодически планировать с выключенным двигателем, что существенно экономит заряд аккумулятора.

По данным Голика, новый БПЛА-разведчик имеет следующие характеристики:

Время полета без посадки – 120-160 мин.

Максимальная высота полета – до 1500 м.

Рабочая высота – 300-500 м.

Скорость – 90 км/ч.

Камеры – курсовая он-лайн и Go-Pro.

В состав комплекса входят два самолета и наземная база управления.

Напомним, недавно сообщалось об отправке на фронтовые испытания отечественного ударного БПЛА Sting Attack. Этот беспилотник также является частью совместного проекта Голика и Стаховского.