Самолеты, которые просила Украина, успешно сбивают 'Шахеды' над Европой. Фото

Воздушные силы США начали применять штурмовики A-10 с управляемыми 70-мм ракетами APKWS для перехвата ударных дронов типа"Шахед". Так, по крайней мере один из самолетов уже имеет две отметки о сбитых целях – фото появились в соцсети X.

Как отмечают в издании TWZ, A-10 хоть и не самый дешевый, но более эффективный вариант уничтожения "Шахедов" по сравнению с ракетами AIM-120 AMRAAM. В США до сих пор сохраняется значительное количество этих штурмовиков, которые сейчас получили "антишахедную" роль.

Роль в ближневосточном конфликте

Штурмовик, который засветился с пометками о сбитых "Шахедах", недавно вернулся в США вместе с одиннадцатью другими самолетами. Все они принадлежат 124-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии США.

Есть вероятность, что именно эти самолеты участвовали в сбивании дронов во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем, когда американские силы активно привлекались к перехвату воздушных целей. В то же время в самом авиакрыле комментировать участие в боевых действиях отказались – ссылаясь на "вопросы безопасности".

Технические нюансы и преимущества

Еще летом этого года стало известно, что A-10 официально получат ракеты APKWS. Эта информация содержалась в бюджетном запросе Пентагона на 2026 год, где отмечалось, что легендарные "ветераны" получили разрешение на использование высокоточных 70-мм ракет.

Однако A-10 имеет один существенный недостаток – отсутствие собственного радара. Поэтому для наведения ракет используются данные с других самолетов или подвесные радиолокационные станции. Несмотря на это, комбинация мощной пушки и легких управляемых ракет делает A-10 универсальным средством борьбы с беспилотниками.

Новые функции могут задержать списание A-10, которые уже много лет находятся в строю. Летом сообщалось, что ВС США планируют сократить темпы вывода этих машин из эксплуатации. "Антишахетная" миссия может продлить жизнь штурмовикам еще на несколько лет – и, возможно, обеспечить их новую роль в воздушной обороне Европы.

Характеристики A-10 Thunderbolt II

A-10 Thunderbolt II ("Тандерболт II") – американский бронированный одноместный штурмовик, созданный для уничтожения танков, бронетехники и других наземных целей. Самолёт назван в честь истребителя-бомбардировщика времён Второй мировой войны P-47 "Тандерболт".

Основные параметры:

Назначение: штурмовик

Первый полет: 10 мая 1972 года

На вооружении с: марта 1977 года

Разработчик: Fairchild Republic

Производитель: Fairchild Aircraft

Всего построено: 716 единиц

Экипаж: 1 человек

Летные характеристики:

Крейсерская скорость: 560 км/ч

Максимальная скорость: 706 км/ч

Боевой радиус: 460 км

Дальность полета: 2000 км

Практический потолок: 13 472 м

Скороподъемность: 30 м/с

Габариты и масса:

Длина: 16,26 м

Высота: 4,47 м

Размах крыла: 17,53 м

Площадь крыла: 47,01 м²

Пустая масса: 11 321 кг

Снаряженная масса: 21 361 кг

Силовая установка:

2 турбореактивных двигателя General Electric TF34-GE-100A

Тяга: 2 × 4112 кгс (40,32 кН)

Вооружение:

Пушка: 30-мм GAU-8 Avenger

Боезапас: 1350 снарядов

Точки подвески: 11

Масса подвесного вооружения: до 7200 кг

A-10 славится чрезвычайной живучестью – даже после значительных повреждений он способен возвращаться на базу. Именно эта особенность сделала его легендой среди штурмовиков мира.

Модификации

Основные варианты:

YA-10A – первые два прототипа, на которых отрабатывали базовую конструкцию и летние характеристики.

– первые два прототипа, на которых отрабатывали базовую конструкцию и летние характеристики. A-10A – серийная одноместная версия для воздушной поддержки наземных сил; именно эта модификация выпускалась массово.

– серийная одноместная версия для воздушной поддержки наземных сил; именно эта модификация выпускалась массово. OA-10A – "O" означает Observation; одноместный самолет для воздушного контроля с подвесными модулями электроники и РЭБ, предназначенный в первую очередь для взаимодействия с сухопутными подразделениями и применяется в боевых действиях лишь в исключительных случаях.

– "O" означает Observation; одноместный самолет для воздушного контроля с подвесными модулями электроники и РЭБ, предназначенный в первую очередь для взаимодействия с сухопутными подразделениями и применяется в боевых действиях лишь в исключительных случаях. YA-10B (Night/Adverse Weather A-10) – двухместный прототип для ночных и всепогодных операций; построена одна машина, серийно не производился.

(Night/Adverse Weather A-10) – двухместный прототип для ночных и всепогодных операций; построена одна машина, серийно не производился. A-10C – модернизированная версия A-10 с современной цифровой авионикой и возможностью применения высокоточного оружия с лазерным наведением; первые A-10C поступили на вооружение в 2006 году, программа модернизации охватывала имеющиеся машины.

– модернизированная версия A-10 с современной цифровой авионикой и возможностью применения высокоточного оружия с лазерным наведением; первые A-10C поступили на вооружение в 2006 году, программа модернизации охватывала имеющиеся машины. A-10PCAS – предложенная беспилотная проекция в рамках программы DARPA Persistent Close Air Support, разрабатывалась Raytheon и Aurora Flight Sciences; идея использования дополнительного пилотируемого A-10 в проекте в итоге не получила дальнейшего развития.

– предложенная беспилотная проекция в рамках программы DARPA Persistent Close Air Support, разрабатывалась Raytheon и Aurora Flight Sciences; идея использования дополнительного пилотируемого A-10 в проекте в итоге не получила дальнейшего развития. Гражданский A10 – концепт для гражданского использования (замена военных систем на гражданские двигатели, авионику и оборудование), предложенный как вариант для специальных работ или научных задач; в такой версии пушку GAU-8 заменяют балластом или приборами.

