Самолеты, которые просила Украина, успешно сбивают "Шахеды" над Европой. Фото
Воздушные силы США начали применять штурмовики A-10 с управляемыми 70-мм ракетами APKWS для перехвата ударных дронов типа"Шахед". Так, по крайней мере один из самолетов уже имеет две отметки о сбитых целях – фото появились в соцсети X.
Как отмечают в издании TWZ, A-10 хоть и не самый дешевый, но более эффективный вариант уничтожения "Шахедов" по сравнению с ракетами AIM-120 AMRAAM. В США до сих пор сохраняется значительное количество этих штурмовиков, которые сейчас получили "антишахедную" роль.
Роль в ближневосточном конфликте
Штурмовик, который засветился с пометками о сбитых "Шахедах", недавно вернулся в США вместе с одиннадцатью другими самолетами. Все они принадлежат 124-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии США.
Есть вероятность, что именно эти самолеты участвовали в сбивании дронов во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем, когда американские силы активно привлекались к перехвату воздушных целей. В то же время в самом авиакрыле комментировать участие в боевых действиях отказались – ссылаясь на "вопросы безопасности".
Технические нюансы и преимущества
Еще летом этого года стало известно, что A-10 официально получат ракеты APKWS. Эта информация содержалась в бюджетном запросе Пентагона на 2026 год, где отмечалось, что легендарные "ветераны" получили разрешение на использование высокоточных 70-мм ракет.
Однако A-10 имеет один существенный недостаток – отсутствие собственного радара. Поэтому для наведения ракет используются данные с других самолетов или подвесные радиолокационные станции. Несмотря на это, комбинация мощной пушки и легких управляемых ракет делает A-10 универсальным средством борьбы с беспилотниками.
Новые функции могут задержать списание A-10, которые уже много лет находятся в строю. Летом сообщалось, что ВС США планируют сократить темпы вывода этих машин из эксплуатации. "Антишахетная" миссия может продлить жизнь штурмовикам еще на несколько лет – и, возможно, обеспечить их новую роль в воздушной обороне Европы.
Характеристики A-10 Thunderbolt II
A-10 Thunderbolt II ("Тандерболт II") – американский бронированный одноместный штурмовик, созданный для уничтожения танков, бронетехники и других наземных целей. Самолёт назван в честь истребителя-бомбардировщика времён Второй мировой войны P-47 "Тандерболт".
Основные параметры:
- Назначение: штурмовик
- Первый полет: 10 мая 1972 года
- На вооружении с: марта 1977 года
- Разработчик: Fairchild Republic
- Производитель: Fairchild Aircraft
- Всего построено: 716 единиц
- Экипаж: 1 человек
Летные характеристики:
- Крейсерская скорость: 560 км/ч
- Максимальная скорость: 706 км/ч
- Боевой радиус: 460 км
- Дальность полета: 2000 км
- Практический потолок: 13 472 м
- Скороподъемность: 30 м/с
Габариты и масса:
- Длина: 16,26 м
- Высота: 4,47 м
- Размах крыла: 17,53 м
- Площадь крыла: 47,01 м²
- Пустая масса: 11 321 кг
- Снаряженная масса: 21 361 кг
Силовая установка:
- 2 турбореактивных двигателя General Electric TF34-GE-100A
- Тяга: 2 × 4112 кгс (40,32 кН)
Вооружение:
- Пушка: 30-мм GAU-8 Avenger
- Боезапас: 1350 снарядов
- Точки подвески: 11
- Масса подвесного вооружения: до 7200 кг
A-10 славится чрезвычайной живучестью – даже после значительных повреждений он способен возвращаться на базу. Именно эта особенность сделала его легендой среди штурмовиков мира.
Модификации
Основные варианты:
- YA-10A – первые два прототипа, на которых отрабатывали базовую конструкцию и летние характеристики.
- A-10A – серийная одноместная версия для воздушной поддержки наземных сил; именно эта модификация выпускалась массово.
- OA-10A – "O" означает Observation; одноместный самолет для воздушного контроля с подвесными модулями электроники и РЭБ, предназначенный в первую очередь для взаимодействия с сухопутными подразделениями и применяется в боевых действиях лишь в исключительных случаях.
- YA-10B (Night/Adverse Weather A-10) – двухместный прототип для ночных и всепогодных операций; построена одна машина, серийно не производился.
- A-10C – модернизированная версия A-10 с современной цифровой авионикой и возможностью применения высокоточного оружия с лазерным наведением; первые A-10C поступили на вооружение в 2006 году, программа модернизации охватывала имеющиеся машины.
- A-10PCAS – предложенная беспилотная проекция в рамках программы DARPA Persistent Close Air Support, разрабатывалась Raytheon и Aurora Flight Sciences; идея использования дополнительного пилотируемого A-10 в проекте в итоге не получила дальнейшего развития.
- Гражданский A10 – концепт для гражданского использования (замена военных систем на гражданские двигатели, авионику и оборудование), предложенный как вариант для специальных работ или научных задач; в такой версии пушку GAU-8 заменяют балластом или приборами.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Украина неоднократно просила передать штурмовики A-10 для противодействия российским дронам и ракетам.
