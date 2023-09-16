Самые активные бои на Бахмутском направлении: в Минобороны рассказали о ситуации на фронте

Самые активные боевые действия на фронте происходят на Бахмутском направлении. Между тем, на Мелитопольском продолжается контрнаступление ВСУ, а на Херсонском наши защитники ведут контрбатарейную борьбу.

О ситуации на фронте в своем Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она подчеркнула, что к югу от Бахмута наша армия ведет наступление.

По ее словам, бои продолжаются в Курдюмовке и Клещиевке. В районе последней Силы обороны добились успехов по итогам штурмовых действий. Чиновница добавила, что противник безуспешно пытался прорвать оборону украинцев в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.

На других направлениях восточного фронта также горячо. В частности, в районе Марьинки Силы обороны отразили наступление противника. Как объяснила Маляр, враг стремится вытеснить наши войска с занимаемых позиций. Однако, по ее словам, наши воины как на Авдеевском, так и Марьинском направлениях, несмотря на наступательные действия врага, удерживают позиции и проводят штурмовые действия.

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На юге продолжается украинское контрнаступление. В частности, Маляр уточнила, что на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

"Имеем частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах", – отметила представитель Минобороны.

Также она добавила, что на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения врага и наносят поражение по тылам противника.

Между тем, на севере Украины в приграничных с государством-террористом районах противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы. Также россияне ведут активную диверсионную работу с целью недопущения перебрасывания наших войск на горячие направления.

Напомним, командир Третьей штурмовой бригады и основатель полка "Азов" Андрей Белецкий рассказал, что во время контрнаступательной операции в Андреевке Волновахского района Донецкой области российское командование приказало стрелять по собственным солдатам. Причиной такого фантасмагорического решения стала массовая сдача в плен захватчиков Силам обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины продолжают давить на российских оккупантов на юге нашего государства. На разных участках фронта им удалось оттеснить захватчиков на расстояние от трех до четырех километров.

– В ISW сообщили, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении. Освобожден населенный пункт Андреевка, успеха украинские воины добились также в районе Клещиевки, что ухудшает положение оккупационных войск в районе Бахмута.