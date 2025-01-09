Самые тяжелые направления фронта – Покровское и Кураховское: в Генштабе рассказали, где идут ожесточенные бои. Карта

Российская оккупационная армия продолжает использовать свое превосходство в живой силе и непрерывно атакует позиции украинских войск. В свою очередь украинские защитники стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

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Самая сложная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 9 января.

В течение прошедшие суток на фронте было зафиксировано 192 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 35 авиационных ударов, сбросив 62 управляемых авиабомбы. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 144 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2333 дрона-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Андреевка, Никифоровка, Васюковка, Марково, Новоторецкое, Гродовка, Покровск, Великая Новоселка, Комар, Новополь, Лукьяновское, Степногорск, Запорожье, Темировка, Новопавловка, Новоандреевка и Бургунка.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункта управления, пункта управления БпЛА, два склада и семь других важных объектов противника.

На Харьковском направлении враг 4 раза штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Загрызового и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Копанок, Новогоровки, Ивановки и Тернов.

На Северском направлении в течение суток враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Котлино и Надиевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 38 российских атак. Активнее всего захватчики пытались продвинуться вперед в районах Дачного, Курахового, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового.

На Времовском направлении противник совершил 16 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отразили три штурмовых действия врага на Приднепровском направлении.

В Курской области украинские защитники отбили 48 атак захватчиков, боевые столкновения не прекращаются. На других направлениях за прошедшие сутки агрессор активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 16 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 86 БПЛА оперативно-тактического уровня, 80 автомобилей и пять единиц спецтехники оккупантов.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает интенсивные наступательные действия на востоке Украины и имеет определенных успехи. Из-за продвижения врага в Курахово усугубилась ситуация для Покровска. Кроме того, Кремль не отказывается от планов атаковать в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что путинская армия продолжает интенсивные наступательные действия на Покровском направлении. Враг пытается продвигаться малыми пехотными группами вокруг районного центра.

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