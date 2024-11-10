'Самый храбрый из всех': на фронте погиб 22-летний британец. Фото

На войне с российскими оккупационными войсками в Украине погиб 22-летний доброволец из Великобритании Каллум Тиндал-Дрейлер. Воин служил в составе Интернационального легиона и принял последний бой 5 ноября.

Видео дня

Об этом сообщило издание Sky News. На каком именно участке фронта в Украине и при каких обстоятельствах это произошло журналисты не уточнили. Отмечается лишь, что Тиндал-Дрейлер перед гибелью оборонял наблюдательный пункт.

22-летний британец был родом из населенного пункта Ганнислейк в графстве Корнуолл. Он закончил военный колледж и работал в Национальной службе здравоохранения Британии.

Мама погибшего бойца Кэролайн Тиндал написала в Facebook, что взвод, в котором служил Тиндал-Дрейлер называет его Героем и "самым храбрым из всех".

"22 года – это молодой возраст. Но ты жил и погиб, следуя своему сердцу, душе и моральным принципам. Покойся с миром и помогай присматривать за теми, кто ушел из жизни", – добавила Кэролайн.

В академии, где учился британец, отметили, что он был образцовым студентом и обладал сильными моральными принципами.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что готовы оказать семье погибшего необходимую помощь.

"Нам известно о том, что в Украине погиб гражданин Великобритании, и мы готовы оказать помощь его семье", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 46-летний разведчик из 23-го отдельного стрелкового батальона Дмитрий Павлинский. Херсонец во время полномасштабного вторжения РФ в Украину жил в Польше. Однако бросил все и вернулся на Родину, чтобы встать на ее защиту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!