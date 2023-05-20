Самый красивый город превратился в ад: появилось новое видео ожесточенных боев за Бахмут

В Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои украинских военных против российской оккупационной армии. Защитники Украины сражаются за каждый метр украинского города-крепости.

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В результате постоянных вражеских обстрелов процветающий красивый город превратился в руины. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Операторы одного из центров ССО показали ужасающие кадры из разрушенного Бахмута. Военные отметили, что один из самых красивых городов Донбасса превратился в ад.

"Кадры, снятые операторами одного из центров сил специальных операций ВС Украины. Ни одно видео, снятое в Бахмуте, вполне не передаст того, что происходит в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и чувствуют на самом деле в аду, который когда-то был одним из самых красивых городов Донбасса", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские контратаки вблизи Бахмута смогли устранить угрозу российского окружения Сил обороны в Бахмуте и заставили врага выделить ограниченные военные ресурсы на свою оборону. Оккупанты сконцентрировали большинство имеющихся резервов в районе города-крепости и замедлили наступления ВСУ.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал кадры штурмовых действий Сил обороны на Бахмутском направлении. Он подчеркнул, что ожесточенные бои там продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия РФ под Бахмутом теряет по батальону в день. Он назвал общую цифру ликвидированных и раненых оккупантов.

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