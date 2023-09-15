СБУ разоблачила блогера-миллионника, который наводил ракеты РФ на Николаев: подробности

Служба безопасности раскрыла новые преступления известного прокремлевского блоггера, который имеет большую аудиторию и скрывается в России. Ранее СБУ уже фиксировала его участие в проведении информационно психологических операций в пользу российских спецслужб против Украины.

В настоящее время установлено, что этот блогер был причастен к координации ракетных ударов агрессора на город Николаев в начале полномасштабной войны с Россией.

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