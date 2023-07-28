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СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Еленовской колонии: он причастен к пыткам более 100 воинов ВСУ

Лилия Рагуцкая
War
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СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Еленовской колонии: он причастен к пыткам более 100 воинов ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему начальнику Еленовской колонии на оккупированной части Донетчины. Он причастен к пыткам более сотни пленных воинов Сил обороны Украины с конца февраля по конец июля 2022 года.

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Массовые издевательства над пленными организовывал местный житель, который до начала российско-украинской войны в 2014 году возглавлял сектор по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области. Подробности сообщили в СБУ.

В Службе отметили, что собрали доказательную базу на бывшего руководителя подконтрольной российским оккупантам "Волновской исправительной колонии" (ее еще называют Еленовской колонией, именно там россияне устроили массовое убийство пленных "азовцев" в ночь с 27 на 28 июля 2022 года). Ему доложено о подозрении в массовых издевательствах над украинскими военнопленными.

"Установлено, что с начала полномасштабного вторжения РФ и до конца июля 2022 года он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ. Для пыток над потерпевшими их отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор". В его застенках к людям применяли различные виды насилия и оказывали психологическое давление, сопровождавшееся постоянными угрозами "медленного" убийства", – рассказали в СБУ.

Там добавили, что "конвоировать" пленных в застенки преступник поручал своему подчиненному – "младшему инспектору отдела надзора" оккупационной тюрьме. Он так же участвовал в пытках над военнопленными.

По данным следствия, оккупанты еще в начале полномасштабного вторжения назначили "начальником" Еленовской колонии местного жителя, бывшего украинского правоохранителя: он до 2014 года был начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области.

Когда РФ оккупировала часть Донбасса, экс-милиционер остался в Горловке, а дальше начал сотрудничать с оккупантами.

Еленовской колонией он "руководил" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до конца июля 2022 года.

В то же время его приспешник-"конвоир" до "назначения" в Еленовскую колонию находился в созданной оккупантами "службе исполнения наказаний "ДНР" в захваченной россиянами Горловке.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поскольку оба злоумышленника скрываются от правосудия на временно оккупированной территории на востоке Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности", – отметили в СБУ.

СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Еленовской колонии: он причастен к пыткам более 100 воинов ВСУ

Напомним, ранее СБУ задержала информатора РФ, который сливал направления полетов вертолетов ВСУ над Купянском. Также предатель передавал оккупантам маршруты перемещения бронетанковых подразделений ВСУ вблизи линии фронта, а также посылал фото последствий российских обстрелов местных объектов гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирных домов.

Злоумышленник ныне находится под стражей, ему грозит до 8 лет за решеткой.

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