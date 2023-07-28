СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Еленовской колонии: он причастен к пыткам более 100 воинов ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему начальнику Еленовской колонии на оккупированной части Донетчины. Он причастен к пыткам более сотни пленных воинов Сил обороны Украины с конца февраля по конец июля 2022 года.

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Массовые издевательства над пленными организовывал местный житель, который до начала российско-украинской войны в 2014 году возглавлял сектор по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области. Подробности сообщили в СБУ.

В Службе отметили, что собрали доказательную базу на бывшего руководителя подконтрольной российским оккупантам "Волновской исправительной колонии" (ее еще называют Еленовской колонией, именно там россияне устроили массовое убийство пленных "азовцев" в ночь с 27 на 28 июля 2022 года). Ему доложено о подозрении в массовых издевательствах над украинскими военнопленными.

"Установлено, что с начала полномасштабного вторжения РФ и до конца июля 2022 года он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ. Для пыток над потерпевшими их отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор". В его застенках к людям применяли различные виды насилия и оказывали психологическое давление, сопровождавшееся постоянными угрозами "медленного" убийства", – рассказали в СБУ.

Там добавили, что "конвоировать" пленных в застенки преступник поручал своему подчиненному – "младшему инспектору отдела надзора" оккупационной тюрьме. Он так же участвовал в пытках над военнопленными.

По данным следствия, оккупанты еще в начале полномасштабного вторжения назначили "начальником" Еленовской колонии местного жителя, бывшего украинского правоохранителя: он до 2014 года был начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области.

Когда РФ оккупировала часть Донбасса, экс-милиционер остался в Горловке, а дальше начал сотрудничать с оккупантами.

Еленовской колонией он "руководил" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до конца июля 2022 года.

В то же время его приспешник-"конвоир" до "назначения" в Еленовскую колонию находился в созданной оккупантами "службе исполнения наказаний "ДНР" в захваченной россиянами Горловке.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поскольку оба злоумышленника скрываются от правосудия на временно оккупированной территории на востоке Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности", – отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала информатора РФ, который сливал направления полетов вертолетов ВСУ над Купянском. Также предатель передавал оккупантам маршруты перемещения бронетанковых подразделений ВСУ вблизи линии фронта, а также посылал фото последствий российских обстрелов местных объектов гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирных домов.

Злоумышленник ныне находится под стражей, ему грозит до 8 лет за решеткой.