СБУ сообщила о подозрении пяти генералам РФ, командовавшим первым ударом сверхтяжелой бомбы по Сумщине в 2022 году

Российским генералам, которые командовали первым ударом сверхтяжелой бомбы по Сумской области в 2022 году, заочно сообщили о подозрении. Военные преступники в мае отдали приказ атаковать гражданскую инфраструктуру управляемой авиабомбой типа УПАБ-1500Б.

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Вследствие того обстрела были разрушены несколько корпусов местной сельхозкомпании и повреждены здания двух колледжей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, это был первый случай, когда российские оккупанты использовали для обстрелов мирных объектов Сумской области столь мощный боеприпас. В Службе безопасности проинформировали, что инициатором бомбардировки был командующий Западным военным округом РФ генерал-полковник Александр Журавлев. Вместе со своим первым заместителем генерал-лейтенантом Алексеем Завизеном он спланировал воздушную атаку по местному агропредприятию.

Запрос на осуществление авиаудара от Журавлева получил командующий военно-воздушными силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов и дал согласие. По его приказу оккупанты подняли в воздух бомбардировщик Су-34 с аэродрома в Ахтубинске и нанесли удар.

Кроме того, расследование установило личности еще четверых российских военных, причастных к подготовке и осуществлению вражеской авиационной атаки. Все они подчинены Дронову.

Заочное подозрение получили начальник штаба – первый заместитель командующего военно-воздушными силами РФ генерал-майор Сергей Мещеряков; начальник 929-го лётно-испытательного центра минобороны РФ (далее 929-й центр) генерал-майор Радик Бариев; начальник штаба 929-го центра полковник Виктор Моховиков и заместитель начальника 929-го центра минобороны РФ полковник Максим Стефанов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили семи оккупантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры, чтобы наказать виновных.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ использовать химическое оружие против украинских Сил обороны. Речь идет о начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игоре Кириллове.

Спустя несколько дней военный преступник был ликвидирован в Москве. Именно он ответственен за военные преступления, связанные с использованием против украинцев химического оружия.

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