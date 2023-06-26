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СБУ сорвала уже две попытки спецслужб РФ разведать оборону Южноукраинской АЭС. Фото

Алексей Лютиков
War
3 минуты
1,6 т.
СБУ сорвала уже две попытки спецслужб РФ разведать оборону Южноукраинской АЭС. Фото

Служба безопасности Украины сорвала уже две попытки российских спецслужб разведать оборону Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области. Накануне СБУ задержала еще одного информатора РФ, собиравшего разведданные об обороне АЭС.

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В ведомстве подчеркнули, что это уже второй разоблаченный агент российских спецслужб, который "охотился" за этим стратегическим объектом в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года. В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских Telegram-каналов.

Злоумышленник собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию. В частности, оккупантов интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинска.

В СБУ подчеркнули, что закрытые сведения требовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов. Российские "кураторы" платили деньги за выполнение своих задач. По предварительным оценкам, фигурант получил от врага почти 9 тыс. грн за выполнение предварительных заданий.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. У задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

СБУ сорвала уже две попытки спецслужб РФ разведать оборону Южноукраинской АЭС. Фото
СБУ сорвала уже две попытки спецслужб РФ разведать оборону Южноукраинской АЭС. Фото
СБУ сорвала уже две попытки спецслужб РФ разведать оборону Южноукраинской АЭС. Фото
СБУ сорвала уже две попытки спецслужб РФ разведать оборону Южноукраинской АЭС. Фото

Напомним, осенью 2022 года российские военные преступники обстреляли Южноукраинскую атомную электростанцию. Ракеты упали в 300 метрах от ядерных реакторов. Акт ядерного терроризма российские оккупанты устроили около полуночи 19 сентября.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. В районе четырех из шести энергоблоков оккупанты разместили технику, начиненную взрывчаткой.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что "внимательно следят" за развитием ситуации вокруг захваченной российскими войсками Запорожской АЭС.

– Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения ужасного преступления, поэтому украинская сторона предупредила страны-партнеры и другие государства.

– В МАГАТЭ в ответ на заявление Зеленского отметили, что Агентству известно об установлении мин на ЗАЭС.

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