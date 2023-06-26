СБУ сорвала уже две попытки спецслужб РФ разведать оборону Южноукраинской АЭС. Фото

Служба безопасности Украины сорвала уже две попытки российских спецслужб разведать оборону Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области. Накануне СБУ задержала еще одного информатора РФ, собиравшего разведданные об обороне АЭС.

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В ведомстве подчеркнули, что это уже второй разоблаченный агент российских спецслужб, который "охотился" за этим стратегическим объектом в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года. В поле зрения врага он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из российских Telegram-каналов.

Злоумышленник собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию. В частности, оккупантов интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинска.

В СБУ подчеркнули, что закрытые сведения требовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов. Российские "кураторы" платили деньги за выполнение своих задач. По предварительным оценкам, фигурант получил от врага почти 9 тыс. грн за выполнение предварительных заданий.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. У задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, осенью 2022 года российские военные преступники обстреляли Южноукраинскую атомную электростанцию. Ракеты упали в 300 метрах от ядерных реакторов. Акт ядерного терроризма российские оккупанты устроили около полуночи 19 сентября.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. В районе четырех из шести энергоблоков оккупанты разместили технику, начиненную взрывчаткой.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что "внимательно следят" за развитием ситуации вокруг захваченной российскими войсками Запорожской АЭС.

– Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения ужасного преступления, поэтому украинская сторона предупредила страны-партнеры и другие государства.

– В МАГАТЭ в ответ на заявление Зеленского отметили, что Агентству известно об установлении мин на ЗАЭС.

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