СБУ задержала информатора РФ, который шпионил за кораблями ВСУ вблизи Николаевского морпорта. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила в Николаевской области еще одного информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря, у Николаевского морского порта. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генпрокурора. Среди основных целей противника были военные корабли Вооруженных Сил Украины и их маршруты перемещения по морским и речным путям.

Также кафиры хотели узнать координаты сухопутных подразделений украинских защитников, в том числе участвовавших в боевых операциях на левобережье Херсонской области. Эти данные требовались захватчикам для подготовки ракетно-дроновых атак на прифронтовую часть юга Украины.

Однако сотрудники Службы безопасности Украины своевременно нейтрализовали эту угрозу. Они разоблачили российского информатора на начальном этапе его разведывательно-подрывной деятельности. Это позволило обезопасить места дислокации подразделений ВСУ и задержать фигуранта в его доме.

Согласно данным следствия, приспешником оккупантов оказался местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству в начале текущего года из-за его публичной поддержки агрессивной войны против Украины. Фигурант передавал информацию представителю одной из российских спецслужб через мессенджер.

Во время обыска в помещении задержанного был изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательной деятельности в пользу страны-агрессора.

Пока фигуранту уже сообщили о подозрении по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения). Злоумышленник остается под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Украине задержан очередной информатор страны-террориста России, который шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Кировоградской области. Кроме того, злоумышленника интересовали координаты складов по вооружениям и боеприпасам украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агента российской разведки, готовившего ракетный удар по железным дорогам и военным госпиталям Черкасской области. Основной задачей вражеского информатора было определение стратегических железнодорожных узлов, используемых для перемещения военной техники ВСУ на фронт.

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