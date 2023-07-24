СБУ задержала резидента ФСБ, создавшего собственную сеть информаторов в Херсоне: у него провели обыски. Фото

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть ФСБ. В ходе многоэтапной спецоперации удалось задержать резидента российской спецслужбы, который занимался вербовкой других агентов.

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У задержанного "на связи" было около 10 информаторов на Херсонщине, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Все информаторы оказались местными жителями, которые поддержали вооруженную агрессию России против Украины. В комплекс задач злоумышленников входила передача стране-агрессору информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области. В СБУ подчеркнули, что информаторы особенно охотились за позициями реактивных систем залпового огня "Град" и гаубиц М777.

Полученные данные информаторы передавали резиденту, а тот, в свою очередь, должен был посылать их своему куратору из ФСБ. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили сеть и задержали ее руководителя "на горячем", при попытке передачи информации оккупантам.

По данным следствия, задержанным агентом ФСБ оказался местный житель, еще в начале 2000-х годов попавший в поле зрения российской спецслужбы. В то время он часто ездил в Россию по делам. В дальнейшем с ним связался представитель ФСБ и предложил сотрудничество.

В СБУ отметили, что для "убедительности" своих намерений спецслужба РФ выдала своему резиденту "удостоверение" для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора. До начала полномасштабного вторжения России он вернулся в Украину и устроился на работу в одну из частных охранных фирм в Херсоне.

После полномасштабного вторжения России представитель ФСБ связался с предателем и описал основные задачи в войне против Украины. В ходе обысков у злоумышленника обнаружены средства коммуникации, с помощью которых он контактировал с оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 31 предателю Украины. Речь идет о коллаборантах из оккупационного карательного органа "МВД РФ" в Херсонской области, которые пытали украинцев.

Ранее сообщалось, что контрразведчики Службы безопасности Украины продолжают разоблачать и задерживать предателей, способствовавших российской агрессии на Николаевщине в 2022 году. Недавно под стражу попал коллаборант, который во время оккупации региона водил своих односельчан к врагу на "расстрелы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве задержали агента российской ФСБ, который готовил ракетный удар РФ по зданиям СБУ и оборонного завода. Мужчина сливал врагу точные координаты объектов и призывал "ударить" по ним именно ракетами "Кинжал".

Кроме того, в Николаевской области задержали информатора РФ, который готовил ракетный удар по военному госпиталю. Он объезжал местность и скрыто фотографировал места дислокации подразделений ВСУ.

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