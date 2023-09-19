СБУ задержала в Славянске информатора врага, которая шпионила за перемещением техники ВСУ и наводила удары РФ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Славянске Донецкой области информатора врага, которая из окна своего дома шпионила за перемещением украинской военной техники. Корректировщица российского огня пыталась наводить удары по позициям Сил обороны, обустроив "наблюдательный пункт" в собственной квартире.

Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба СБУ. Как говорится в сообщении, больше всего роейских оккупантов интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО), задействованные в контрнаступлении под Бахмутом.

Данные шпионка передавала одному из прокремлевских Telegram-каналов, который администрируют представители спецслужб страны-арессора.

В результате контрдиверсионных мер СБУ задержала фигурантку.

Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Шпионке грозит до 8 лет тюрьмы.

Видео дня

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Днепре СБУ задержала агента ФСБ РФ, который выдавал себя за военного с целью шпионить за ВСУ. Он собирал разведданные о перемещении подразделений, задействованных в контрнаступлении на востоке.

– В Херсоне СБУ задержала корректировщицу огня, которая работала на депутата Госдумы РФ. Она сама предложила агрессору помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!