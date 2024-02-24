'Счастливого полета, побратим': в боях за Украину погиб защитник с позывным 'Тренер'. Фото

Защищая Украину, погиб старший лейтенант из 74 батальона территориальной обороны 102 бригады Сил ТРО ВСУ Руслан Данко. Свой последний бой он принял 23 февраля.

О гибели воина сообщил капеллан 74 батальона Богдан Костюк. Он назвал Руслана Данко "одним из самых лучших, положительных, талантливых бойцов" подразделения.

До войны Руслан Данко профессионально занимался спортом: был кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе, тренировал детей. Когда же Россия начала полномасштабное вторжение – направил всю свою силу, навыки и свободу на защиту Украины от российских захватчиков.

"Так бывает на войне: позавчера вы обсуждаете какие-то планы на будущее после Победы, после демобилизации... Перед выполнением совместного боевого задания жмете руки, шутите... И через пол часа кто-то из вас 200-й... При выполнении боевого задания сегодня погиб один из лучших, позитивных, талантливых бойцов нашего 74-го ОБ, КМС по греко-римской борьбе, отец, муж, сын, старший лейтенант ВСУ Данко Руслан", – отметил Костюк.

Судя по сообщению, воин, которого побратимы называли "Тренером", погиб 23 февраля. Место последнего боя защитника капеллан не раскрыл.

"Счастливого полета благословенной Твоей душе в Небесное Царство и Вечная Память Тебе, славный Побратим!" – написал Костюк.

"Ты был последним, кому я пожал рук перед выходом на штурм со словами обязательно вернуться живым. Не суждено. Война, с*ка. Ты был лучшим из лучших. Почивай с Богом. Вечная память, побратим!" – написал в комментариях к сообщению о гибели "Тренера" защитник Василий Савьюк.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Катаненко. Ему было 39 лет.

Также сообщалось, что война забрала жизнь военного со Львовщины, который проходил обучение в Британии.

Кроме того, 23 февраля стало известно о гибели сразу двух иностранцев-добровольцев: павшего под Бахмутом литовца Тадаса Тумаса и молодого воина из Финляндии с позывным "Самсон".

А Харьков будет встречать на щите воина с псевдо "Магеллан". До полномасштабного вторжения Александр Парвадов развивал в городе культуру катания на ВМХ-велосипедах.