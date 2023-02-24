SCM первой из украинских компаний подала иск против РФ по поводу компенсаций – СМИ

Компания SCM Рината Ахметова первой среди крупных украинских компаний подала иск против россии в международный суд с требованием компенсации убытков, причиненных преступной военной агрессией.

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Об это сообщает издание "Голос Америки", указывая что убытки украинского бизнеса исчисляются десятками миллиардов долларов.

"SCM пока единственная украинская компания. Которая решила в судебном порядке добиваться возмещения убытков, причиненных россией. На данный момент они оцениваются в 17-20 млрд долларов", - отмечает издание.

Цеха мариупольских сталелитейных заводов были разрушены, оборудование и готовая продукция были украдены и вывезены в россию.

"В Мариуполе у нас было около 30 предприятий разного масштаба, которые составляли одну экосистему. На момент полномасштабного вторжения на них работало более 30 тыс. человек. Бизнес очень заинтересован в правосудии как в инструменте предотвращения войн и преступлений в будущем", - цитирует издание слова директора по коммуникациям SCM Наталью Емченко.

Она отметила, что Ринат Ахметов первым среди украинских бизнесменов подал иск против россии в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для привлечения агрессора к ответственности.

По ее словам, компания ДТЭК также подала иск против России в постоянно действующем международном арбитражном суде в Гааге (Нидерланды) по поводу захвата энергетических активов в Крыму. Этот процесс длится с 2018 года.