"Сегодняшняя атака россиян стоила нам 80 млн евро": Зеленский рассказал о ситуации с ПВО и стоимости защиты

Отражение российской атаки 20 января стоило нашему государству около 80 млн евро. Несмотря на то, что Украина получает помощь от партнеров, проблема цены и доступности ракет остается критической.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Владимир Зеленский. В то же время он воздержался от оценок дальнейшей реакции партнеров и уточнил, что с президентом США Дональдом Трампом после этой атаки еще не общался.

Зеленский подчеркнул, что только стоимость ракет, примененных для отражения сегодняшнего удара россиян, составляет около 80 миллионов евро.

"Сегодняшняя атака россиян стоила для нас, это только стоимость ракет, около 80 миллионов евро. Представьте себе, это стоимость этих ракет. И каждый день мы делаем все, и я делаю все, чтобы мы получали соответствующие ракеты, соответствующую защиту для людей", – отметил Зеленский.

Также он отметил, что находить ракеты и средства на них чрезвычайно сложно, ведь война является дорогой "роскошью" для России, но большой потерей для Украины.

"Прежде всего мы теряем людей, но также очень сложно находить эти ракеты. Очень сложно отвоевать все деньги на эти ракеты. Это очень дорогостоящая российская роскошь, война. а для нас это большая потеря", – подытожил президент.

