'Секрет, который все знают': в МИД Польши подтвердили, что западные военные находятся в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил присутствие военных из стран НАТО на территории Украины. Он заявил, что это "открытая тайна", то есть об этом знают все.

Об этом Сикорский сказал в интервью германскому информационному агентству DPA, передает Rp.Pl. Он также подчеркнул, что Польша не будет вводить свои сухопутные войска в Украину.

"В польском языке есть термин "открытая тайна", что означает секрет, который знают все", – ответил Сикорский на вопрос о том, является ли проблемой то, что канцлер Германии раскрыл информацию о присутствии западных войск в Украине.

Отметим, что в конце февраля 2024 Олаф Шольц заявил журналистам, что его правительство не предоставит Киеву свои ракеты большой дальности Taurus, поскольку это потребует, как это уже произошло с британско-французскими ракетами Storm Shadow/Scalp, отправить военных техников для контроля этого оружия. Оппозиционные политики, а также политики из других стран расценили слова Шольца как подтверждение присутствия западных военных в Украине.

Также в интервью Сикорский подчеркнул, что Польша не планирует вводить свои сухопутные войска в Украину и на это есть исторические причины.

"Украина и Польша были одним государством 400 лет. И это было бы слишком легким пропагандистским кормом для россиян. Поэтому мы должны быть последними, кто это сделает", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже присутствуют военные из стран НАТО, но они не участвуют в боевых операциях. Военнослужащие альянса выполняют задачи контроля за вооружением, которое предоставляется Украине, проводят разведывательные операции и осуществляют обучение.