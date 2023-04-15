Селезнев: оккупанты зарываются в землю, но контрнаступление не будет легкой прогулкой. Интервью

Украинские Силы обороны не имеют возможности пойти в контрнаступление в ближайшие недели по ряду объективных причин. Это и неблагоприятная погода, и недостаточный объем военной помощи от стран-доноров. Силы армии страны-оккупанта России истощаются – на это, в частности, указывает переброска элитных подразделений в район Бахмута. Но говорить о том, что враг полностью лишился средств для ведения войны, что он испытывает снарядный голод, нельзя.

Видео дня

Противник существенно укрепляет оборону и фактически "зарывается в землю". Украинская армия должна иметь достаточно сил и средств, чтобы пробить эту оборону и иметь возможность освобождать оккупированные территории. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что сегодня армия врага испытывает большие трудности с формированием сил и не может наступать на нескольких направлениях, но в долгосрочной перспективе она будет представлять большую опасность. Как вы оцениваете возможности путинской армии сейчас – когда контрнаступление ВСУ не началось и когда ни о каком перемирии речь идти не может?

– Очевидно, что российская армия по-прежнему исполняет решения кремлевского диктатора по части полной оккупации территории Украины, уничтожения Украины как государства и украинского населения как составляющей мирового сообщества. Россия выполняет эту задачу, совершая преступления, нанося ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам и жителям нашей страны, которые никакого отношения к Силам обороны не имеют. Их задача – уничтожить как можно больше украинцев.

Что касается боевых возможностей российской оккупационной армии, то с выводами уважаемых западных аналитиков я согласен. Ведь де-факто украинский Генеральный штаб определил четыре точки приложения основных сил путинской армии – это Креминная, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Причем, в Марьинке сейчас более сложная ситуация. Россияне пытаются взять в оперативное окружение группировку наших сил, обороняющих Авдеевку.

Поэтому, когда западные аналитики говорят о том, что путинская армия выдыхается, они в определенной степени правы. Например, российские десантники, которые до недавнего времени воевали в районе Авдеевки, сейчас переброшена на Бахмутское направление.

Там оккупационная армия пытается использовать свое преимущество и еще больше насытить личным составом, бронетехникой, артиллерийскими системами свои подразделения, чтобы сломить украинское сопротивление на этом участке фронта. Это свидетельствует о том, что оккупанты не имеют возможности переместить резервы из иных мест назначение.

Почему это происходит? Можно ли сказать, что украинская армия полностью выхолощена? Нет. Комплект сил и средств, которые в настоящее время формируются на территории Белгородской области, говорит о том, что там есть до 30 батарей ствольной реактивной артиллерии – они проходят процедуру получение соответствующих ресурсов. В районе Нового Оскола создан мощный хаб, где Россия сосредотачивает свои вооружения и боеприпасы к ним. Недавно стало известно о том, что 350 единиц техники, в том числе бронетехники, танков сосредоточено на одном из военных объектов на территории Белгородской области и создан крупный склад боеприпасов.

На фоне заявлений о том, что в российской армии имеет место снарядный голод, концентрация снарядов в одном месте вряд ли свидетельствует об этом. Опять же, по оценкам специалистов в части возможностей российской оборонной промышленности по производству боеприпасов, российская промышленность может выпускать от 1500 до 4000 снарядов в сутки. Поэтому говорить о том, что ресурс в плане артиллерии и боеприпасов у россиян отсутствует, некорректно. Недооценка противника может привести к фатальным последствиям.

Поэтому, с одной стороны, происходит определенное купирование, сосредоточение основных усилий путинской армии. Но это может быть связано и с погодными условиями. Я посмотрел прогноз погоды для Краматорска. Сегодня и завтра (15-16 апреля. – Ред.) дожди, следующая неделя тоже дождливая. Это говорит о том, что все полевые дороги и поля раскисшие. Они еще не пришли в то состояние, когда их можно использовать для перемещения бронетехники и колесной техники.

Это значит, что надо подождать до того состояния, когда дороги высохнут, когда их можно будет использовать по назначению. Отсутствие возможности для маневра силами – это ситуация, с которой в свое время столкнулась путинская армия в районе Угледара. В очередной раз построились в колонну на дороге с твердым асфальтовым покрытием – и эта колонная была уничтожена. Более ста единиц техники, в том числе до 30 танков, превратились в пепел.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что украинская армия имеет несколько вариантов развития событий на фронте, поскольку это зависит от множества факторов, которые оцениваются каждый день. Вы уже сказали об одном важном факторе – погодном. Тот же Данилов сообщил, что западные партнеры наращивают объемы военной помощи украинской армии, но еще не все наши союзники откликнулись. Считаете ли вы, что наиболее важными условиями для наступления являются именно эти два – благоприятные погодные условия и вооружения в достаточном объеме?

– Не только вооружения, но и боеприпасы, и техника, и подготовленный украинский военный персонал, украинские военнослужащие. Потому как отсутствие одной из этих составляющих приводит к тому, что армия не боеготова и не в состоянии выполнять возложенные на нее задачи.

Я понимаю ожидания и наших западных партнеров, и украинского общества в целом по поводу того, что украинская армия вот-вот перейдет в наступление и оно будет максимально эффективным, но эти ожидания гиперболизированы, мы ожидаем чуда, потому что все соскучились по победам. Эти ожидания подогреваются и мнениями очень авторитетных людей.

Так, Кирилл Буданов говорит о том, что всех нас ожидают яркие события в период времени с середины апреля по конец мая. Американцы Бэн Ходжес и Курт Волкер заявляют о том, что Россия не имеет ни единого шанса в противостоянии с украинской армией, но всякий раз подчеркивают – при наличии всего того, что требует Украина от своих западных партнеров.

Но как можно уничтожать вражеские объекты на территории Крыма, если мы не имеем ракет, способных работать на расстоянии до 300 километров? Значит, этот кейс не выполнен, и говорить об успешности операции в целом не приходится.

Украинские летчики постоянно заявляют о том, что нам крайне важны самолеты F-16, но нам их не дают. Так о какой результативности украинской военной операции в контексте контрнаступления может идти речь? Мы слышали заявление представителя ВВС Украины полковника Игната, который сказал, что нам необходимо до 130 единиц современных боевых платформ, самолетов – истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Но в рамках последнего транша с одобрения Германии Польша согласилась передать нам 5 самолетов.

Понятно, что мы получали самолеты и до этого, но даже если суммировать все эти цифры, ясно, что это не соответствует нашим ожиданиям. Кроме того, ведутся активные боевые действия. Соответственно, Украина тоже теряет свои самолеты и своих пилотов. Но мы, имея достаточное количество профессиональных подготовленных летчиков, не имеем достаточного количества техники, которая есть у наших западных партнеров. Но они в силу тех или иных причин либо затягивают процедуру передачи, либо вообще не готовы вести речь о передаче этого крайне важного для нас оборудования.

Здесь я напомню слова президента Зеленского, который сказал, что Украина перейдет в контрнаступление тогда, когда она будет к нему готова.

– Понятно, что Украина ждет и истребителей F-16, и усиления по другим направлениям. И все же вряд ли можно ожидать стопроцентной готовности, ведь на это могут уйти месяцы или даже годы. При каком уровне готовности может начаться контрнаступление?

– Моделируем ситуацию. У нас в руках ничего, у россиян – танки Т-62 далеких 1970-х годов выпуска. У кого будет успех в операции? Естественно, у россиян, потому как они имеют ресурсы. А мы будем менее успешными. Мы потеряем людей, время и не достигнем никаких результатов.

Война – история абсолютно рациональная. Мы действуем только тогда, когда имеем для этого соответствующие ресурсы. Малыми силами и средствами идти против более хорошо подготовленного противника – это значит погубить людей. На такой вариант развития ситуации никто не пойдет.

Опция "давайте ввяжемся в драку, а потом разберемся", тоже не работает. Необходимы соответствующие ресурсы. Тут я соглашусь с президентом Чехии, бывшим военным, Петром Павелом, который сказал, что наши страны-доноры очень внимательно следят за успехами и неуспехами украинской армии. Если не будет успехов, донорская помощь будет кратно сокращена.

Нам необходимо демонстрировать успехи. Чтобы они были, нам необходимо максимально подготовиться, полностью выполнить весь алгоритм необходимых действий. Тем более на фоне того, что россияне зарываются в землю и серьезно готовятся к нашему контрнаступлению. Безусловно, мы встретим ожесточенное сопротивление со стороны путинской армии, которая имеет ресурсы, которая готовится, в том числе реализовывая вопросы инженерно-фортификационного плана.

Контрнаступление не будет легкой прогулкой. Для того, чтобы оно было максимально эффективным, нам необходимы и артиллерия, и боеприпасы в огромных количествах, чтобы проломить эту оборону. Наступление будет эффективным только тогда, когда сопротивление противника будет минимизировано. А это может произойти только за счет тотального уничтожения всех его огневых средств и возможностей.