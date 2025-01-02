'Сердце выпрыгивало из груди': история 90-летней киевлянки, пережившей ужасную атаку РФ по центру Киева в новогоднюю ночь

Среди потерпевших во время российской "шахедной" атаки на Киев в новогоднюю ночь 2025 года оказалась 90-летняя киевлянка Алия Алиева. Она осталась в родном городе, отказавшись эвакуироваться с начала полномасштабного вторжения.

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Алия рассказала ТСН, что Новый год планировала встретить дома, и к ней приехал старший сын, Вагиф Алиев. Он предлагал забрать мать к внучкам и правнукам, но она отказалась. Тогда Вагиф захотел остаться вместе с ней, но женщина настояла, чтобы сын возвращался домой.

В первый день 2025-го, около шести утра, 90-летняя украинка проснулась от громкого звука взрыва.

"Первая мысль была о том, все ли живы. Голова шла кругом, а сердце выпрыгивало из груди", – поделилась она.

Благодаря оперативности спасателей женщина избежала серьезных травм. Но шок и разрушение, которое она увидела вокруг, оставили глубокий след.

Алия Алиева – уроженка Баку (Азербайджан). В Киев переехала в начале 80-х. Ее старший сын родился в Ашхабаде (Туркменистан), а внучки и правнуки – в Украине и считают ее своей Родиной.

"У меня есть дом в Баку и в Ашхабаде, и я могу уехать в любой момент, но я не могла покинуть место, где живет моя семья. Это моя земля, и здесь мое сердце", – сказала она.

"Я даже предлагала Вагифу в первые дни полномасштабного вторжения вывезти внучек и правнуков за границу, но он отказался. Он сказал, что Украина – это наш дом, и мы должны оставаться здесь, чтобы поддерживать свою страну и помогать ее отстраивать. Что важно, он ни разу не покидал Украину во время войны. Я очень горжусь тем, что мои дети и внуки разделяют эту любовь к нашей земли и остаются преданными Украине, даже в самые трудные времена", – добавила Алия.

Вагиф Алиев, – известный киевский девелопер, внесший значительный вклад в развитие городской инфраструктуры. Он не пострадал только благодаря тому, что мать настояла, чтобы он вернулся домой.

Напомним: утром 1 января в Киеве обломки сбитых российских БПЛА упали в нескольких районах, там возникли пожары и повреждения. Два человека погибли, семь пострадали.

Как писал OBOZ.UA, утром 31 декабря Россия запускала по Киевщине баллистику. В столице обломки вражеской цели упали на кровлю частного здания в Дарницком районе, а в области произошло частичное разрушение частного жилого дома, пострадала женщина.

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