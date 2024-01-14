Северная Корея готовится к войне. Хватит ли у Запада ресурсов защитить союзников

Первые недели 2024 проходят под знаком роста напряженности между Северной Кореей и Южной, что может стать ведущей тенденцией нового календарного года. Поэтому необходимо проанализировать все риски и сценарии развития событий в этом регионе, которые будут оказывать огромное влияние на весь мир, в том числе на войну в Украине.

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КНДР повышает ответные ставки на помощь Украине от Южной Кореи и Японии

Прежде всего, необходимо отметить, что недавняя активизация военно-технической помощи для Украины со стороны Южной Кореи и, возможно, Японии может быть одной из причин обострения конфронтации со стороны Северной Кореи. Поэтому неудивительно, что именно сейчас появились факты применения войсками Российской Федерации баллистических ракет северокорейского производства по территории Украины, вдобавок к большому количеству артиллерийских снарядов, которые Пхеньян начал поставлять Москве еще с осени 2023 года.

Агрессивная риторика Кима подкреплена военными провокациями на границе

Со стороны Северной Кореи наблюдается весьма мощный импульс эскалации напряженности, который сопровождается как агрессивными заявлениями лидера страны, так и военными провокациями на морской и сухопутной границе. В частности, Ким Чен Ын заявил, что несмотря на последствия "без колебаний нанесет ядерный удар по странам, которые аналогично спровоцируют ее" (имеются в виду Южная Корея, Япония и США). Поэтому лидер КНДР прямым текстом приказал "готовиться к войне", ускорив ядерные и межконтинентальные испытания и соответствующие программы для обеспечения военной готовности. В результате продолжается восстановление военных постов вдоль границы с Южной Кореей и накопление в демилитаризованной зоне тяжелой техники и артиллерии. Кроме того, по сообщениям прессы Южной Кореи, на днях КНДР выпустила сначала более 200, а затем около 60 артиллерийских снарядов в буферную зону Желтого моря недалеко от южнокорейских островов Пеннендо и Йонпхендо.

Блефует ли Ким Чен Ын в своих угрозах?

Следовательно, возникает вопрос, насколько серьезно можно воспринимать шаги режима Ким Чен Ина, направленные на дестабилизацию военно-политической ситуации в регионе? В пользу того, что это блеф и провокация, свидетельствует немало факторов. Во-первых, Пхеньян занимается этим уже много лет, выступая в роли инструмента устрашения Запада в руках своих фактических руководителей – Китая и России. Во-вторых, передача КНДР России большого количества боеприпасов, включая баллистические ракеты, свидетельствует об отсутствии планов воевать в ближайшее время, ведь опустошать собственные склады не очень логично. В-третьих, существует мнение о том, что официальному Пекину будет очень не выгодно допустить войны вблизи своих границ, что негативно повлияет на китайскую экономику и логистику.

Вероятность новой Корейской войны достаточно высока

Однако вышеперечисленные факторы достаточно легко подвергаются сомнению, если рассмотреть данную ситуацию с пессимистической точки зрения. Пхеньян отдает России боеприпасы советских образцов в обмен на более полезные военные технологии и другую финансово-экономическую поддержку. Наконец, северокорейский режим растили десятилетиями именно для того, чтобы в нужный момент выпустить его на врагов в качестве смертника-камикадзе. Весь мир увидел, как пала военно-экономическая поддержка Украины после нападения ХАМАС на Израиль.

Потенциальная война в Корее может кардинально повлиять на результаты выборов в США, заставит Запад бросить все ресурсы в защиту Южной Кореи и Японии, которая тоже может стать объектом агрессии Пхеньян. Следовательно, возможностей Вашингтона едва хватит, чтобы защитить Южную Корею, а на Тайвань и, тем более, на Украину ресурсов и политической воли уже не хватит. Именно эти цели преследуют главные спонсоры КНДРовского режима – Китай и Россия. Ради возвращения Тайваню Си Цзиньпин, очевидно, готов к определенным экономическим трудностям, Владимир Путин ради победы в Украине ставит на карту почти все.

Исходя из этого необходимо расценивать возможность войны на Корейском полуострове как достаточно высокую, ведь условная "ось зла" в лицах Китая, РФ и Ирана может легко сломить единство Запада и заставить его сдавать своих союзников по очереди, начиная с Украины. Наконец, данные угрозы стали вполне предсказуемым следствием абсолютно провальной внешней политики американского президента Джо Байдена, каденция которого с 2020 года может завершиться фактическим началом Третьей Мировой войны.