'Сезон мясных штурмов': Гуменюк рассказала о ситуации в Крынках

Российские захватчики наращивают "мясные штурмы" возле Крынков в Херсонской области. При этом оккупанты даже не применяют поддержку бронетехникой.

Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что украинские воины крепко удерживают свои позиции и отходить с занятых плацдармов не собираются. Однако ситуация на Юге сложная.

Ранее в РФ отчитались о якобы захвате Крынок. Эту дезинформацию несколько раз опровергли украинские защитники.

"У нас достаточно надежные позиции на занятых плацдармах, мы укрепились там, несмотря на то, что враг действительно абсолютно варварским способом фактически сравнял с землей населенный пункт Крынки. Но мы закрепились там и можем говорить о наших безусловных успехах, потому что именно на фоне заявления, которую поспешили сделать оккупанты, они сами же для себя создали большие имиджевые потери", – отметила Гуменюк.

За предыдущие боевые сутки враг отважился только на одну штурмовую попытку: 30 окупантов тремя группами по 10 захватчиков пытались с разных сторон подойти к Крынкам. Атака была отбита.

По словам Гуменюк, у окупантов "в штурмах на бронетехнику продолжается командирское эмбарго". "То есть им запрещено использовать технику, потому что они ее безвозвратно теряют. И при том, что у них есть ресурс, который можно подтягивать, они ее все равно экономят. Сейчас у них просто сезон "мясных штурмов", - рассказала пресс-секретарь украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, нарастание напряженности вокруг Крынков в Херсонской области и плацдарма на левом берегу Днепра связано с приближением "выборов" в России. Оккупанты пытаются создать информационный шум, поскольку не могут порадовать российского диктатора обещанными "успехами".

Ранее Силы обороны Украины показали видео, снятое недавно в селе Крынки на левом берегу Херсонской области, о "взятии" которого утверждает кремлевская пропаганда. Двое окупантов развесили на окраине флаг страны-агрессора, после чего изо всех сил убегали обратно в посадку.

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