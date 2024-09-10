Шансы Путина выиграть войну могут растаять: Курносова назвала самый эффективный способ

Глава страны-агрессора Владимир Путин по-прежнему убежден, что сможет победить в войне против Украины, постепенно продвигаясь вперед и используя свой превосходящий человеческий и военный ресурс. Единственный фактор, который может изменить ситуацию, – холодная война с Западом, ведь ее путинская Россия безусловно проиграет.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"На мой взгляд, на сегодня Путин уверен, что возможности России достаточны, чтобы "передавить" ситуацию, что у России больше оружия, больше людей. И он уверен, что в войне на истощение он точно выиграет", – отметила она.

Курносова убеждена: чтобы радикальным образом изменить ситуацию с расстановкой сил, в игру более активно должен включиться Запад.

"Единственное, что может изменить ситуацию – это когда весь мир это окончательно поймет и когда Запад все-таки развернет полномасштабное производство вооружений. Потому что единственное, что может остановить Путина в такой ситуации – когда он проиграет новую холодную войну", –– подчеркнула оппозиционерка.

Она уточнила, что речь идет о ситуации, когда Россия начнет существенно уступать Западу в производстве новых вооружений. "И это совершенно очевидно, так как суммарный экономический потенциал стран Запада гораздо выше, чем суммарный экономический потенциал сегодняшней России. Даже, условно говоря, вместе с Северной Кореей", – заверила она.

Читайте также полную версию интервью: "Путин начал опасную игру с АЭС, ядерную доктрину РФ могут изменить. Интервью с Курносовой о рисках".

Как писал OBOZ.UA, в американском Институте изучения войны пришли к выводу, что, несмотря на периодические угрозы Владимира Путина применить ядерное оружие, вероятность такого шага очень мала. По оценкам аналитиков, подобные угрозы будут и далее звучать.