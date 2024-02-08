Шольц озвучил четыре шага, как быстрее закончить войну и не стать жертвой "хищника РФ"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад может предпринять четыре шага, чтобы война Российской Федерации против Украины закончилась быстрее. Это предоставление помощи для Киева, единство лидеров по обе стороны Атлантики, препятствование втягиванию НАТО в войну с РФ и надежное коллективное сдерживание и оборона Североатлантического альянса.

Об этом федеральный канцлер Германии написал в статье для The Wall Street Journal. Он предупредил: если Россия выиграет в Украине, это "радикально изменит облик Европы" и "нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку".

Другие авторитарные лидеры по всему миру могут взять пример с "жестокой попытки России силой украсть территорию". Поэтому "еще больше стран рискуют стать жертвами ближайшего хищника".

"Наше послание ясно: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, мы можем вскоре проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем он был во времена холодной войны", – заявил политик.

Шольц призвал продолжать поддержку Украины. По его словам, Силы обороны нашего государства вскоре могут столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. "Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить", – отметил канцлер.

Он напомнил, что 1 февраля 2024 года Совет ЕС утвердил выделение Украине дополнительно 54 млрд долларов в виде финансовой помощи в течение ближайших четырех лет.

"Это должно быть дополнено дополнительной военной помощью", – подчеркнул Шольц.

Если Украина сможет содержать хорошо оснащенную современную армию, если ей удастся отразить агрессию России, это "повысит безопасность всех", отметил он.

Во-вторых, Запад должен решить разногласия и продолжать двигаться в стратегическом ключе по обе стороны Атлантики.

"Путин пытается подорвать наше единство и настроить наших граждан против поддержки Украины", – заявил Шольц. Запад должен показать, что Россия ошибается, а граждане понять, что победа Кремля сделает мир гораздо более опасным. "Она также приведет к напряжению наших бюджетов и поставит под угрозу свободу и процветание каждого из нас", – объяснил политик.

Он подчеркнул, что Запад будет противостоять любым попыткам втянуть НАТО в войну с Российской Федерацией.

"В-третьих, мы не видим себя в состоянии войны с Россией и не стремимся к конфронтации с ней. Мы будем противостоять любым попыткам втянуть Организацию Североатлантического договора в агрессивную войну России против Украины", – заявил чиновник.

В-четвертых, НАТО нужно развивать силу коллективного сдерживания и обороны.

"Чем быстрее Путин поймет, что мы в этом деле надолго, тем быстрее закончится война в Украине. Единственный способ, которым мы можем способствовать установлению прочного мира, – это наша поддержка, единство и решимость. Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф Шольц 9 февраля отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Украина будет одной из главных тем переговоров, а именно международная поддержка Киева, перспективы принятия американским Конгрессом нового пакета помощи, ситуация на поле боя.

– Ранее Шольц призвал США совместно с Европой послать сигнал диктатору Владимиру Путину: расчет главы Кремля на то, что РФ удастся дождаться, пока Запад оставит Украину один на один с агрессором, не сработает.

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