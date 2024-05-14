Шольц рассказал, будут ли на Глобальном саммите мира переговоры об окончании войны в Украине

На Глобальном саммите мира, который пройдет нынешним летом в Швейцарии, не будет переговоров об окончании войны в Украине. В ходе встречи партнеров будут обсуждаться совсем другие вопросы.

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает N-TV.

"Ни у кого не должно быть чрезмерных ожиданий: мы не ведем там переговоры об окончании войны", – заявил Шольц.

"В лучшем случае это может стать отправной точкой для процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", – добавил он.

По словам немецкого лидера, на мероприятии в Швейцарии будут рассмотрены другие вопросы, такие как безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, обмен пленными и вопрос о необходимом запрете на использование ядерного оружия. Шольц также добавил, что "все эти темы остаются на этапе зарождения".

Ранее сообщалось, что Вселенский Патриарх Варфоломей подтвердил, что примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне 2024 года. Свое решение он подтвердил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, глава украинского государства Владимир Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея принять участие в первом саммите мира в Украине. Мероприятие пройдет в июне 2024 года в Швейцарии.

Напомним, что Зеленский сказал, что Украина усиленно готовится к саммиту мира в Швейцарии и работает над тем, чтобы на нем были представлены все континенты и каждый лидер смог приобщиться к восстановлению полной силы и действенности Устава ООН. Чем больше стран мира присоединятся к саммиту, тем быстрее можно будет восстановить мир на континенте.

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