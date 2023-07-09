Штайнмайер: Германия не может встать на пути поставок кассетных боеприпасов Украине

В воскресенье, 9 июля, президент Германии заявил о невозможности своей страны противостоять США в текущей ситуации, когда американская сторона приняла решение отправить кассетные боеприпасы Украине. При этом, он подчеркивает, что позиция Германии в данном вопросе является верной.

Видео дня

Об этом Франк-Вальтер Штаймайер рассказал в интервью ZDF. Он также отметил, что Германия в российско-украинской войне однозначно находится на стороне жертвы.

Штайнмайер заявил, что он лично подписал конвенцию о запрете кассетных боеприпасов в Осло в качестве представителя Германии. Он подчеркнул, что до сих пор придерживается мнения, что такая позиция Германии является верной.

"Но она (Германия. – Ред.) в нынешней ситуации не может стать на пути США", – сказал немецкий президент.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия четко выступает на стороне пострадавших в российско-украинской войне.

Он выразил опасение, что в случае, если Украина лишится возможности защищаться или если те, кто оказывает поддержку стране, пострадавшей от войны, откажутся от этой поддержки, это приведет к неизбежному упадку Украины.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что официальный Берлин выступает против передачи кассетных боеприпасов Украине. Такую позицию она объяснила тем, что ФРГ является страной-участницей Конвенции о запрете такого вооружения, принятой в 2008 году в Осло.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику.

– После объявления нового пакета президент США Джо Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

– Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении. Он также отметил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять для ударов по территории РФ или в украинских городах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!