Штурмовики 425-го полка "Скеля" освободили из российского плена двух военнослужащих: подробности операции. Видео

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" в ходе боевой операции на Константиновском направлении освободили из российского плена двух украинских военнослужащих. Для этого командование организовало специальную поисково-штурмовую операцию сразу после получения информации о захвате защитников.

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Об этом сообщили в полку "Скеля". Военные также обнародовали соответствующее видео.

Операцию начали сразу после получения информации

В полку рассказали, что во время выполнения боевого задания стало известно о захвате в плен офицера и старшего сержанта 44-й отдельной механизированной бригады.

После этого командование приняло решение немедленно начать поисково-штурмовую операцию. В район, где в последний раз фиксировалось местонахождение военных, выдвинулись три группы штурмовиков.

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По словам бойцов, сначала одна из групп провела доразведку, установила расположение российских военных и передала информацию, которая позволила оперативно спланировать дальнейшие действия.

"Где находились соседи по фронту – мы знали только их последние координаты, больше никакой информации не было. Первая группа отправилась на доразведку, сообщила нам, где именно находится враг. Благодаря их данным мы уже вели предварительное планирование. Благодаря слаженным и совместным действиям с соседними подразделениями мы отработали операцию очень быстро. Мы угадали этот момент, потому что каждая минута уже решала вопрос жизни и смерти", – рассказали в полку.

Во время боя военным удалось отбить

После установления местонахождения противника украинские штурмовики вступили в стрелковый бой с захватчиками.

В результате операции, по данным полка, было ликвидировано несколько российских военных, ещё одного оккупанта взяли в плен.

"Была проведена немедленная эвакуация. Две штурмовые группы оттягивали военнослужащих к точке эвакуации. Была подтянута еще одна штурмовая группа для прикрытия. Первым шел штурмовик, за ним — освобожденные побратимы, далее – закрепляющий штурмовик. Предпоследним шел пленный", — рассказали в полку "Скеля".

Несмотря на интенсивный артиллерийский обстрел со стороны врага, двух украинских защитников удалось освободить и эвакуировать в безопасный район.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 225-го отдельного штурмового полка во время зачистки инфильтрированных групп противника взяли в плен 64 российских военнослужащих. Пленные получили приказ проникнуть в тыл украинских сил, не вступать в открытые бои и устанавливать флаги РФ, которые должны были использовать для пропагандистских сюжетов о якобы захвате украинских населенных пунктов.

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