'Штурмовики на велосипедах и пехотинцы-'одноразки': в Нацгвардии показали, как разносят оккупантов на Покровском направлении. Видео

На Покровском направлении враг не прекращает попыток прорвать украинские позиции. Среди тактики оккупантов – пехота, которая передвигается даже на велосипедах, пытаясь провести штурмовые атаки.

И такие попытки не дают им никаких шансов. В Нацгвардии показали, как бессмысленно и болезненно заканчиваются эти штурмы.

Как Нацгвардия разносит оккупантов на Покровском направлении

Бойцы бригады НГУ "Спартан" эффективно используют беспилотники для обнаружения врага. Операторы дронов мгновенно фиксируют перемещение российских подразделений и наносят точные удары, уничтожая живую силу врага еще до того, как те успевают приблизиться к украинским позициям.

Оккупанты, как отмечают нацгвардейцы, действуют в присущем для них стиле: живую силу не жалко, главное – атаковать. Нередко на штурм идут неподготовленные пехотинцы, которых сами же россияне называют "одноразовыми" – потому что шансов выжить у них фактически нет.

Благодаря четкой работе разведки и скоординированным действиям Нацгвардии, каждая попытка врага продвинуться на Покровском направлении заканчивается для него поражением. Потери россиян постоянно растут, а украинские защитники крепко держат оборону.

"Штурмовики на велосипедах и пехотинцы-"одноразовики". Дроны бригады НГУ "Спартан" разносят оккупантов. В зоне ответственности бригады на Покровском направлении противник не оставляет попыток продвинуться в сторону украинских позиций. Наши операторы БпЛА мгновенно обнаруживают такие движения врага и точными ударами уничтожают оккупантов", – отметил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупационные войска пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой. Основные усилия противника сосредоточены именно на этом направлении. В ТСУВ "Хортица" считают, что с зимы намерения врага изменились – тогда больше речь шла об окраинах к западу от города Покровск и на юг.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении (Донецкая область) Силы обороны Украины продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, они массово ликвидируют оккупантов, которые пытаются продвигаться в направлении села Торское.

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