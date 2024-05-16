Штурмовики Путина просачиваются в Харьковской области, как 'вагнеровцы', а на Донбассе нацелились на Покровск. Интервью с Селезневым

Во время наступления на Харьковском направлении российская оккупационная армия применяет тактику ЧВК "Вагнер" – "просачивание" небольшими штурмовыми группами. В трех приграничных областях РФ сегодня сосредоточена группировка общей численностью чуть более 50 тысяч, и этого явно недостаточно, чтобы быстро продвигаться дальше, расширять наступление на Сумскую область и захватывать Харьков и Сумы.

В то же время на Донбассе враг смещает акценты с Часова Яра и Очеретино на Покровск и Краматорск, активизировался в Старомайорском и Работино, рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA военный эксперт Владислав Селезнев.

– Сообщается, что активность врага на Харьковском направлении несколько снизилась. В то же время, по прогнозам главы ГУР Кирилла Буданова, в течение нескольких дней возможно наступление в районе Сумской области. Как вы оцениваете события на севере Харьковской области?

– Раньше мы обсуждали количество сил и средств, которые противник сосредоточил на территории областей РФ, граничащих с Украиной, – в Брянской, Курской и Белгородской областях. 52 тысячи – это суммарное количество российских войск, сосредоточенных на территории этих трех областей. Из них около 8,5 тысячи – в Брянской области, причем приграничье там плотно заминировано противником, они очень боятся нашего наступления в направлении Брянска.

Около 10,5 тысячи – в Курской области, но эта цифра имеет тенденцию к увеличению, потому это как минимум, 14 эшелонов сейчас формируются и отправляются сюда из Ленинградской области. Группировка в этой области может быть увеличена до 14 тысяч.

Соответственно, заявления генерала Буданова не безосновательны. Вполне возможно, что этими силами и средствами будут атаковать Сумщину. Понятно, что этих ресурсов недостаточно, чтобы оккупировать Сумы, но создать нам проблемы на пограничье в рамках диверсионно-разведывательной деятельности, активизации минометно-артиллерийских обстрелов, активного использования КАБов они могут.

Теперь все внимание приковано к событиям на севере Харьковской области. Там сейчас задействована пятая часть группировки врага. Тенденции таковы, что, скорее всего, россияне будут увеличивать свое присутствие здесь, хотя, понеся большие потери начиная с 10 мая, они очень бережно относятся к использованию бронетехники – мы ее просто сжигаем. Радует, что сегодня у наших артиллеристов гораздо больше снарядов, чем это было еще три недели назад.

Противник теперь пытается действовать небольшими штурмовыми группами. Это тактика просачивания, которая активно применялась "вагнеровцами" еще во время боев в районе Попасной, затем в районе Соледара и Бахмута.

Фактически сейчас противник занимает "серую зону".

– Почему стало возможным создание такой "серой зоны"?

– Потому что строить оборонительные сооружения прямо на границе невозможно. Первая линия создавалась на расстоянии 8-10 километров от границы. Ближе строить инженерные фортификации нельзя, поскольку в зоне риска сразу же оказались бы наши строители.

До этих оборонительных сооружений российская армия до сих пор не дошла.

Достаточно сложная ситуация в районе Волчанска. Он расположен непосредственно вблизи границы, поэтому россияне могут доставлять сюда необходимые грузы военного назначения для своих штурмовых подразделений, а также работать непосредственно своей авиацией и артиллерией с территории Белгородской области, не заходя в воздушное пространство Украины.

И здесь возникает вопрос: как нам работать против вражеских самолетов – носителей КАБов? Думаю, неслучайно президент озвучил просьбу правительству США, которую он передал через Блинкена: дайте нам две батареи Patriot. Одна будет защищать небо над Харьковом, вторая – над Харьковской областью.

Процесс поставки военной помощи, несмотря на ободряющие заявления союзников, к сожалению, идет не столь интенсивно и масштабно, как нам хотелось бы. Поэтому перспектива ведения боевых действий на Харьковском и, возможно, Сумском направлении будет обусловлена наличием ресурсов.

Что касается заявления Генштаба о том, что Силы обороны вышли на другие рубежи и позиции в рамках маневренной обороны, – это нормальная практика. Находиться на заведомо невыгодных рубежах, нести потери живой силы – это абсолютно нерациональный подход. Лучше переместиться на более выгодные позиции, сохранить жизнь и здоровье наших воинов и дальше вести оборонительные бои.

Думаю, Генштаб извлек уроки из первых двух дней противостояния на этом участке фронта, проведена ротация командования, и ситуация относительно эффективной организации управления частями и подразделениями будет стабилизирована. Об этом говорит и генерал Буданов – что в перспективе 3-4 дня ситуация на этом участке фронта будет полностью стабилизирована.

– Вы сказали, что эта "серая зона" нужна врагу только для того, чтобы создать дополнительные проблемы для Сил обороны, что у врага недостаточно ресурсов для серьезного прорыва фронта, дойти до Харькова или Сум. То есть все эти колоссальные потери, которые понесет противник, только ради того, чтобы добавить нам головной боли?

– Не только. Еще для того, чтобы максимально растянуть наши стратегические резервы и создать максимально комфортные условия для своей группировки на Краматорском и Покровском направлениях.

Кстати, обратите внимание: изменилась тенденция. Ранее мы говорили о направлении боевых действий в районе Часова Яра и к западу от Авдеевки. Теперь совершенно четко обозначено направление, на котором стремится продвинуться противник: это Покровск как крайний западный населенный пункт Донецкой области и Краматорск как составная часть крупнейшей городской агломерации на территории, которая находится под контролем украинской армии.

Кроме Харьковской области, противник также активизировался на юге Запорожской области – Старомайорское и Работино. Это те места, где идут очень ожесточенные бои.

Враг делает это, чтобы наш Генштаб вынужден был использовать относительно небольшие стратегические резервы для усиления на этих участках фронта, вместо того чтобы, например, направить их в район Часова Яра или ближе к Покровску.

– Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что критический момент – российское наступление на Харьковщину. По его словам, ближайшие месяцы будут тяжелыми для украинцев. Значит ли это, что стабилизации фронта не следует ожидать в ближайшее время?

– Временные рамки стабилизации фронта обусловлены объемами военно-технической помощи и темпами ее поступления. Если мы будем получать в час по чайной ложке материальных и технических ресурсов, мы не можем рассчитывать на то, что через несколько месяцев ситуация будет стабилизирована.

Необходимо насытить наши артиллерийские подразделения боеприпасами, нужно кратно усилить возможности ПВО не только ракетами, но и дополнительными противоракетными комплексами, нам необходима и авиационная компонента. Те же F-16 являются чрезвычайно важным элементом усиления и нашей ПВО, и наших боевых возможностей в рамках проведения наземных операций.

Эта ситуация обусловлена следующим: наши заокеанские партнеры готовы давать нам столько, чтобы мы не проиграли, но они не готовы дать нам достаточное количество вооружений, чтобы выиграть в этом противостоянии. Все чаще раздаются заявления, что необходимо искать путь к дипломатическим переговорам. И это косвенно свидетельствует о том, что ключевые игроки планеты готовы выходить на переговорный трек.