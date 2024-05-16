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Штурмовики Путина просачиваются в Харьковской области, как "вагнеровцы", а на Донбассе нацелились на Покровск. Интервью с Селезневым

Татьяна Гайжевская
War
6 минут
16,3 т.
Штурмовики Путина просачиваются в Харьковской области, как 'вагнеровцы', а на Донбассе нацелились на Покровск. Интервью с Селезневым

Во время наступления на Харьковском направлении российская оккупационная армия применяет тактику ЧВК "Вагнер" – "просачивание" небольшими штурмовыми группами. В трех приграничных областях РФ сегодня сосредоточена группировка общей численностью чуть более 50 тысяч, и этого явно недостаточно, чтобы быстро продвигаться дальше, расширять наступление на Сумскую область и захватывать Харьков и Сумы.

В то же время на Донбассе враг смещает акценты с Часова Яра и Очеретино на Покровск и Краматорск, активизировался в Старомайорском и Работино, рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA военный эксперт Владислав Селезнев.

– Сообщается, что активность врага на Харьковском направлении несколько снизилась. В то же время, по прогнозам главы ГУР Кирилла Буданова, в течение нескольких дней возможно наступление в районе Сумской области. Как вы оцениваете события на севере Харьковской области?

– Раньше мы обсуждали количество сил и средств, которые противник сосредоточил на территории областей РФ, граничащих с Украиной, – в Брянской, Курской и Белгородской областях. 52 тысячи – это суммарное количество российских войск, сосредоточенных на территории этих трех областей. Из них около 8,5 тысячи – в Брянской области, причем приграничье там плотно заминировано противником, они очень боятся нашего наступления в направлении Брянска.

Около 10,5 тысячи – в Курской области, но эта цифра имеет тенденцию к увеличению, потому это как минимум, 14 эшелонов сейчас формируются и отправляются сюда из Ленинградской области. Группировка в этой области может быть увеличена до 14 тысяч.

Соответственно, заявления генерала Буданова не безосновательны. Вполне возможно, что этими силами и средствами будут атаковать Сумщину. Понятно, что этих ресурсов недостаточно, чтобы оккупировать Сумы, но создать нам проблемы на пограничье в рамках диверсионно-разведывательной деятельности, активизации минометно-артиллерийских обстрелов, активного использования КАБов они могут.

Штурмовики Путина просачиваются в Харьковской области, как "вагнеровцы", а на Донбассе нацелились на Покровск. Интервью с Селезневым

Теперь все внимание приковано к событиям на севере Харьковской области. Там сейчас задействована пятая часть группировки врага. Тенденции таковы, что, скорее всего, россияне будут увеличивать свое присутствие здесь, хотя, понеся большие потери начиная с 10 мая, они очень бережно относятся к использованию бронетехники – мы ее просто сжигаем. Радует, что сегодня у наших артиллеристов гораздо больше снарядов, чем это было еще три недели назад.

Противник теперь пытается действовать небольшими штурмовыми группами. Это тактика просачивания, которая активно применялась "вагнеровцами" еще во время боев в районе Попасной, затем в районе Соледара и Бахмута.

Фактически сейчас противник занимает "серую зону".

– Почему стало возможным создание такой "серой зоны"?

– Потому что строить оборонительные сооружения прямо на границе невозможно. Первая линия создавалась на расстоянии 8-10 километров от границы. Ближе строить инженерные фортификации нельзя, поскольку в зоне риска сразу же оказались бы наши строители.

До этих оборонительных сооружений российская армия до сих пор не дошла.

Достаточно сложная ситуация в районе Волчанска. Он расположен непосредственно вблизи границы, поэтому россияне могут доставлять сюда необходимые грузы военного назначения для своих штурмовых подразделений, а также работать непосредственно своей авиацией и артиллерией с территории Белгородской области, не заходя в воздушное пространство Украины.

И здесь возникает вопрос: как нам работать против вражеских самолетов – носителей КАБов? Думаю, неслучайно президент озвучил просьбу правительству США, которую он передал через Блинкена: дайте нам две батареи Patriot. Одна будет защищать небо над Харьковом, вторая – над Харьковской областью.

Штурмовики Путина просачиваются в Харьковской области, как "вагнеровцы", а на Донбассе нацелились на Покровск. Интервью с Селезневым

Процесс поставки военной помощи, несмотря на ободряющие заявления союзников, к сожалению, идет не столь интенсивно и масштабно, как нам хотелось бы. Поэтому перспектива ведения боевых действий на Харьковском и, возможно, Сумском направлении будет обусловлена наличием ресурсов.

Что касается заявления Генштаба о том, что Силы обороны вышли на другие рубежи и позиции в рамках маневренной обороны, – это нормальная практика. Находиться на заведомо невыгодных рубежах, нести потери живой силы – это абсолютно нерациональный подход. Лучше переместиться на более выгодные позиции, сохранить жизнь и здоровье наших воинов и дальше вести оборонительные бои.

Думаю, Генштаб извлек уроки из первых двух дней противостояния на этом участке фронта, проведена ротация командования, и ситуация относительно эффективной организации управления частями и подразделениями будет стабилизирована. Об этом говорит и генерал Буданов – что в перспективе 3-4 дня ситуация на этом участке фронта будет полностью стабилизирована.

– Вы сказали, что эта "серая зона" нужна врагу только для того, чтобы создать дополнительные проблемы для Сил обороны, что у врага недостаточно ресурсов для серьезного прорыва фронта, дойти до Харькова или Сум. То есть все эти колоссальные потери, которые понесет противник, только ради того, чтобы добавить нам головной боли?

– Не только. Еще для того, чтобы максимально растянуть наши стратегические резервы и создать максимально комфортные условия для своей группировки на Краматорском и Покровском направлениях.

Кстати, обратите внимание: изменилась тенденция. Ранее мы говорили о направлении боевых действий в районе Часова Яра и к западу от Авдеевки. Теперь совершенно четко обозначено направление, на котором стремится продвинуться противник: это Покровск как крайний западный населенный пункт Донецкой области и Краматорск как составная часть крупнейшей городской агломерации на территории, которая находится под контролем украинской армии.

Штурмовики Путина просачиваются в Харьковской области, как "вагнеровцы", а на Донбассе нацелились на Покровск. Интервью с Селезневым

Кроме Харьковской области, противник также активизировался на юге Запорожской области – Старомайорское и Работино. Это те места, где идут очень ожесточенные бои.

Штурмовики Путина просачиваются в Харьковской области, как "вагнеровцы", а на Донбассе нацелились на Покровск. Интервью с Селезневым

Враг делает это, чтобы наш Генштаб вынужден был использовать относительно небольшие стратегические резервы для усиления на этих участках фронта, вместо того чтобы, например, направить их в район Часова Яра или ближе к Покровску.

– Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что критический момент – российское наступление на Харьковщину. По его словам, ближайшие месяцы будут тяжелыми для украинцев. Значит ли это, что стабилизации фронта не следует ожидать в ближайшее время?

– Временные рамки стабилизации фронта обусловлены объемами военно-технической помощи и темпами ее поступления. Если мы будем получать в час по чайной ложке материальных и технических ресурсов, мы не можем рассчитывать на то, что через несколько месяцев ситуация будет стабилизирована.

Необходимо насытить наши артиллерийские подразделения боеприпасами, нужно кратно усилить возможности ПВО не только ракетами, но и дополнительными противоракетными комплексами, нам необходима и авиационная компонента. Те же F-16 являются чрезвычайно важным элементом усиления и нашей ПВО, и наших боевых возможностей в рамках проведения наземных операций.

Эта ситуация обусловлена следующим: наши заокеанские партнеры готовы давать нам столько, чтобы мы не проиграли, но они не готовы дать нам достаточное количество вооружений, чтобы выиграть в этом противостоянии. Все чаще раздаются заявления, что необходимо искать путь к дипломатическим переговорам. И это косвенно свидетельствует о том, что ключевые игроки планеты готовы выходить на переговорный трек.