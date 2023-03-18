Си Цзиньпин может предложить Путину вывести войска из Украины, – Курносова

Во время встречи с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным глава Китая Си Цзиньпин может скорректировать план мирных переговоров и включить в него пункт о полном выведении российских войск с территории Украины. На встрече может быть решен вопрос о деоккупации Запорожской АЭС.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. "У Путина сейчас очень непростая ситуация, а Китай для него – последняя надежда", – заметила она.

Как пояснила оппозиционерка, речь идет не только о том, что Китай покупает у России углеводороды, но и о том, что в этой стране РФ может закупать высокотехнологичное оборудование, чтобы использовать в производстве высокоточного вооружения. По этой причине кремлевский диктатор будет вынужден прислушиваться к пожеланиям главы Китая.

По мнению Курносовой, "было бы естественно", если бы китайский лидер скорректировал свой мирный план и внес туда пункт о полном выведении российских войск из Украины – условие, которое давно было озвучено самой Украиной и ее союзниками.

"На мой взгляд, это было бы естественно. Но вопрос в том, узнаем ли мы о том, что он подкорректировал этот план, что не будет ли это предложение озвучено только на встрече с Путиным без оглашения в публичном пространстве. Я думаю, что это вполне вероятно", – заметила она.

Вместе с тем оппозиционерка констатировала, что вопрос ухода из Украины для Путина является крайне сложным. "Потому что для него лично это будет означать поражение. Как мы знаем, проблема Путина в том, что он никогда не признает своих ошибок, никогда не разворачивается и не идет назад. В лучшем случае он останавливается гораздо позже, чем следовало бы остановиться", – подытожила она.

Полную версию интервью с Ольгой Курносовой скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, на 20-22 марта запланирован визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву. По информации Офиса президента Украины, в настоящее время ведутся переговоры о встрече Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским. Президент США Джо Байден анонсировал свою встречу с китайским коллегой в ближайшее время.