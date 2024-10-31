Сибига выступил за приглашение россиян на второй Саммит мира, но назвал основное условие

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что представителей государства-агрессора России стоит приглашать на второй Саммит мира. Однако Киев никогда не согласится на соглашение, которое предусматривает территориальные уступки и не будет наказывать РФ за преступления.

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Об этом глава МИД сказал на министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале (Канада), передает Укринформ. По его убеждению, россиян следует пригласить на мероприятие, чтобы "выработать принципы продолжительного мира в Украине".

"Да, мы поддерживаем приглашение представителей России на второй Саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей ", – сказал Сибига.

Министр отметил, что украинцы, как никто другой, стремятся к миру, но не любой ценой. Украина никогда не согласится на капитуляцию, оккупацию и депортацию.

Он добавил, что конференция по вопросам человеческого измерения должна выработать конкретные шаги по возвращению в Украину пленных и депортированных лиц.

"Надеюсь, что по результатам этой конференции мы разработаем конкретные решения и определим конкретные стороны, которые способны систематически и эффективно добиваться возвращения наших детей домой", - отметил глава МИД.

Отметим, что на присутствии представителей страны-агрессора России на втором Саммите мира относительно завершения войны в Украине настаивают и западные партнеры. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, если россияне будут присутствовать на этой встрече, позиции Украины станут гораздо слабее.

Представитель президента Сергей Никифоров отметил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается. На нем Украина представит план трех пунктов Формулы мира, которые были рассмотрены на инаугурационной встрече в Швейцарии. Это вопрос продовольственной безопасности, энергетической безопасности, а также обмена пленными.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что Украина намерена организовать новый Саммит мира до конца 2024 года. Украинская сторона хочет, чтобы в этот раз в нем приняла участие и Россия.

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