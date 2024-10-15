'Сидим дома и надеемся, что все это закончится': жители Покровска рассказали, почему не покидают город и как живут под обстрелами

В городе Покровск, находящемся под постоянными обстрелами, местные жители рассказывают о своих страхах и надеждах. Многие решили остаться дома, несмотря на опасность.

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Об этом они рассказали в комментарии украинским СМИ. 50-летняя Виктория Василевская рассказывает, как ежедневно слышала гудение дронов, патрулирующих небо.

"Они останавливаются и заглядывают в окна", – говорит женщина, которая до последнего пыталась избежать эвакуации.

Однако из-за страха и паники она решила уехать из города.

"Все произошло так быстро. Кто знает, что будет здесь дальше. У меня сдают нервы. У меня панические атаки. Я боюсь ночей. Я хочу, чтобы война закончилась. Предстоят переговоры. На землях, которые забрала Россия, все равно ничего не осталось. Все уничтожено", – добавила Виктория.

Нравственный дух большинства жителей Покровска, по словам опрошенных, серьезно подорван. Город страдает отсутствием электричества и воды. Около одной из школ образовалась длинная очередь из людей, ожидающих воду.

Лариса, 69-летняя женщина, рассказала, что не может жить без успокаивающих, но ее пенсии недостаточно для аренды жилья в другом месте.

"Государство вывезет меня и приютит на время. А что будет дальше?" – говорит женщина.

Ее мнения разделяет 77-летняя Раиса: "Без денег никуда не уедешь. Поэтому сидим дома и надеемся, что все это закончится".

80-летняя Надежда, которая не может передвигаться, приняла решение об эвакуации, хотя не знает, куда едет.

"К черту эту войну! Я скоро умру. Зачем Путину еще земля? Разве ему ее не хватает? Он убил столько людей", – говорит женщина.

Среди тех, кто все же не покинул город, есть местные жители, занимающиеся восстановлением поврежденной войной инфраструктуры. Виталий, один из них, живет на улице, которая ближе к фронту.

"Вокруг моего дома все выгорело. Соседи погибли после обстрела. Но я не думаю, что это правильно – бросать наших ребят. Мы должны бороться до победы, пока Россия не будет наказана за свои преступления", – сказал он.

Но есть и другие, например 20-летний Роман, который сомневается в целесообразности продолжения борьбы.

"Не думаю, что территория, за которую мы боремся, стоит человеческих жизней. Многие наши солдаты погибли. Молодые ребята, которые могли бы иметь будущее, жен и детей. Но им пришлось уйти на фронт", – сказал мужчина.

Напомним, российские войска несут "катастрофические потери" на Покровском направлении. На оккупированных территориях госпитали и больницы переполнены, из медучреждений срочно выписывают гражданских, чтобы освободить места для получивших ранения оккупантов.

Ранее сообщалось, что войска РФ потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском районе Донбасса с начала операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время последующих штурмов летом 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в 110-м ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко, воюющей на Покровском направлении, отметили, что враг не отказался от планов захватить Покровск. На этом участке фронта армия РФ круглосуточно пытается проводить штурмы, применяет многие техники и большое количество личного состава.

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