Силам обороны удалось выбить противника с некоторых позиций в Харьковской области: командир рассказал о ситуации

Украинские защитники продолжают сдерживать атаки российских оккупантов в Харьковской области. Более того, Силы обороны проводят ряд мероприятий, чтобы вернуть утраченные позиции.

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В то же время враг пытается проводить штурмы, чтобы вернуть под свой контроль занимаемые территории. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко.

По его словам, 92 штурмовая бригада вместе с другими подразделениями проводят ряд мероприятий, которые положительно влияют на оборону в Харьковской области. На некоторые участках фронта ВСУ удалось стабилизировать ситуацию. В результате после проведения комплекса мероприятий удалось вернуть ряд территорий и выбить противника с занимаемых позиций.

При этом враг не отступает просто так и пытается навязать украинским силам бой. Поэтому динамика боевых действий на Харьковщине остается крайне динамичной.

"Каждая позиция, которая деоккупируется – это встречный бой от врага. Просто так враг не покидает ни одну локацию. После занятия позиция, когда выбили врага, постоянно идут штурмовые действия от врага, он пытается вернуть утраченные позиции. Поэтому динамика боевых действий очень оживленная", – сказал Федоренко.

Также он подчеркнул, что стабилизация ситуации не означает, что враг отступил и все спокойно. Наоборот, днем ​​и ночью украинские военные упорно выполняют все поставленные задачи в сверхсложных условиях.

"Когда мы говорим, что ситуация стабилизирована, тактическая инициатива переходит к Силам обороны, у граждан может сложиться впечатление, что все хорошо, враг отступил и ситуация в полной мере стабилизирована. Нет, происходит иначе. Для того, чтобы сказать, что ситуация стабилизирована, это значит, что и днем, и ночью Силы обороны настойчиво реализуют поставленные задания на поле боя и динамика чрезвычайно безумная", – отметил защитник.

Напомним, ситуация в Волчанске Харьковской области остается переменчивой: в городе идут уличные бои. В то же время несколько десятков оккупантов остаются заблокированными на одном из городских предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, разрешение украинским военным ограниченно бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов в Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности за линией государственной границы.

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