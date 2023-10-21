Силы обороны: активность войск России у Авдеевки несколько снизилась

Активность оккупационных войск РФ у Авдеевки несколько уменьшилась. Но, несмотря на это, враг все еще продолжает продвигаться вперед.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости". Согласно сообщению Штупуна, вражеская сторона на Таврическом направлении нанесла 1 ракетный и 24 авиационных удара, большинство из которых управляемыми авиационными боеприпасами (КАБ) в направлении Авдеевки.

"Враг несколько… можно сказать по потерям, несколько снизилась его активность, но он продолжает идти вперед", – заявил Штупун.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты начали использовать тактику "кротов" вблизи Авдеевки Донецкой области. За город идут тяжелые бои, и чтобы подобраться к украинским позициям незаметно, они роют тоннели.

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Ранее в Нацгвардии рассказали, что оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области, однако получают мощный отпор от Сил обороны Украины. Защитники наносят серьезные потери захватчикам в живой силе и технике.

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