Оккупанты начали рыть туннели в направлении Авдеевки, чтобы окружить город, – Коцуконь

Российские оккупанты начали использовать тактику "кротов" вблизи Авдеевки Донецкой области. За город идут тяжелые бои, и чтобы подобраться к украинским позициям незаметно, они роют тоннели.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь. Он подчеркнул, что захватчики не оставляют попыток окружить город, даже несмотря на значительные потери, поскольку он важен для РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Копают тоннели ближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, а во-вторых, чтобы где-то вынырнуть поближе к нашим позициям неожиданно", – рассказал Коцуконь.

Также, по его словам, оккупанты начали использовать роботизированные транспортные машинки с дистанционным управлением. Они достаточно велики и могут перевозить значительный вес.

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Напомним, в ISW пришли к выводу, что командование российской оккупационной армии до сих пор надеется на успех на Авдеевском направлении. В течение 20 октября войска РФ продолжили наступление и имели частичный успех к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки). Также оккупанты захватили украинский опорный пункт у свалки к северо-востоку от Авдеевки, продвинулись к железнодорожной станции к северу от города.

Тем временем российские пропагандисты жалуются на низкую эффективность контрбатарейного огня оккупантов под Авдеевкой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали видео танкового боя под Авдеевкой Донецкой области. 1-я отдельная танковая бригада мощно отработала по вражеской технике, которая вела огонь в движении.

– В Нацгвардии рассказали, что оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку Донецкой области, однако получают мощный отпор от Сил обороны Украины. Защитники наносят серьезные потери захватчикам в живой силе и технике.

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