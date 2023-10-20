Войска РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку, но получают мощный отпор: нацгвардейцы показали уничтожение техники врага. Видео

Оккупационные войска страны-агрессора РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области, однако получают мощный отпор от Сил обороны Украины. Защитники наносят серьезные потери захватчикам в живой силе и технике.

Об этом рассказали в Национальной гвардии Украины. Пресс-служба ведомства опубликовала видео одного из ударов по оккупантам, в результате которого была уничтожена вражеская БМП (чтобы посмотреть ролик, докройте до конца новости).

За прошедшие сутки бойцы 5-го отряда специального назначения "Омега" вблизи Авдеевки уничтожили десять единиц техники.

В частности, спецназовцы обезвредили два вражеских танка, два БМП, два БТР, три ББМ и один автомобиль.

Видео дня

"Войска РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку, проводят многочисленные попытки штурма. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике. Эффективно работают и спецназовцы Нацгвардии на этом участке", – рассказали в Нацгвардии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты уже более десяти дней штурмуют Авдеевку. Накануне местные власти рассказали, что напряжение возросло, противник усилил обстрелы и авиаракетные удары, пытаясь окружить город.

– По данным СМИ, на Авдеевском направлении военные РФ сделали ставку на стремительное наступление "бронетанковым кулаком", однако в командовании оккупантов считают, что использовать имеющиеся преимущества не вышло. Продвижение минимально при тяжелых потерях.

– Накануне под Авдеевкой Силы обороны сбили российский штурмовик Су-25. Видео поражения попало в сеть.

– Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что это был уже пятый Су-25 врага, сбитый на данном направлении за последние десять дней.

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