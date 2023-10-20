Оккупанты не оставляют попыток захватить город: появилось видео танкового боя под Авдеевкой

В сети показали видео танкового боя под Авдеевкой Донецкой области. 1-я отдельная танковая бригада мощно отработала по вражеской технике, ведущей огонь в движении.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале "Офицер". Российские оккупанты не оставляют попыток окружить город, однако защитники Украины стойко держат оборону в сверхтяжелых условиях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, в Национальной гвардии Украины рассказали, что Силы обороны дают мощный отпор захватчикам под Авдеевкой. На одном из опубликованных видео виден удар, которым была уничтожена вражеская БМП. Также бойцы 5-го отряда специального назначения "Омега" уничтожили десять единиц российской техники вблизи города. Речь идет о двух вражеских танках, двух БМП, двух БТР, трех ББМ и одном автомобиле.

Видео дня

В общей сложности оккупанты уже более десяти дней штурмуют Авдеевку. Накануне местные власти рассказали, что напряжение возросло, противник усилил обстрелы и авиаракетные удары, пытаясь окружить город.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Автор Telegram-канала "Досье Шпиона" отметил, что за период наступления в районе Авдеевки стал очевидным провал планов оккупантов. Они сделали ставку на стремительное наступление "бронетанковым кулаком" с двух направлений с целью оцепить украинские войска в городе, однако не смогли использовать имеющиеся, по мнению командования ВС РФ, преимущества.

– Накануне в полуокруженной Авдеевке побывал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он обсудил последовательность дальнейших действий и первоочередные потребности подразделений по командованию направлений.

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