Силы обороны имеют успехи вблизи Кременной, но враг продолжает продвигаться – ISW

Украинские Силы обороны, вероятно, преуспели во время контратак на линии Сватово-Кременная. В то же время оккупационные российские войска продолжают продвижение возле Торецка и Покровска.

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Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). 23 и 24 августа продолжались бои севернее Харькова в районах Глубокого и Липцев, а также северо-восточнее Харькова в Волчанске, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы осуществляли контратаки к северо-западу от Волчанска вблизи Хатыща и Огурцового, однако российские войска отразили эти атаки.

24 августа российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений на фронте не наблюдалось. В то же время украинские военные, действовавшие на линии Сватово-Кременная, недавно сообщили, что совершили контратаку и продвинулись на два километра вглубь.

Также 24 августа оккупанты продолжили наступательные действия на Северском направлении, но без подтвержденных изменений линии фронта.

По данным экспертов, российские войска недавно продвинулись в районе Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, свидетельствуют, что оккупанты приблизились к восточным окрестностям этого города.

Также русские войска недавно продвинулись в районе Покровска. Геолокационные кадры от 23 августа свидетельствуют, что оккупанты приблизились к восточной части Карловки и северо-восточных окраин Николаевки. Дополнительные снимки от 24 августа показывают, что русские войска продвинулись на юго-восточной окраине Новогродовки.

24 августа российские "военкоры" сообщили, что войска РФ подошли к Новогродовскому горсовету и якобы захватили его. В тот же день российские оккупанты продолжали наступление в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Зеленого Поля и Гродовки, а также возле Калинового, Крутого Яра, Новогродовки, Птичьего, Николаевки, Михайловки и Карловки.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают оказывать давление на позиции украинских защитников на Донбассе, в том числе на Покровском направлении. В некоторых районах ВСУ были вынуждены отступить во избежание окружения.

В Генеральном штабе ВСУ не стали комментировать заявления американского Института изучения войны, лишь отметив сложную ситуацию на Покровском направлении, где российские войска сосредоточили свои основные усилия.

Ранее западные СМИ сообщали, что РФ стремится захватить Покровск для создания плацдарма для последующего наступления на Днепр и Запорожье.

24 августа российские войска продолжали наступление близ Часова Яра, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы. Российские милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись у Калиновки (к северо-востоку от Часова Яра) и в пределах Октябрьского микрорайона (восточная часть Часова Яра), однако ISW не нашло подтверждения этих заявлений.

Бои 24 августа продолжались западнее Донецка, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было. Также 23 и 24 августа бои продолжались у Красногоровки и Георгиевки. Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что в течение субботы, 24 августа, по всем направлениям фронта произошло 119 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Горячее всего ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Краматорском и Кураховском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, на севере Харьковской области ситуация напряженная, защитники Украины продолжают отражать атаки российских захватчиков, контратакуют и принимают меры по усилению устойчивости обороны. Активные действия противник совершает в городе Волчанск и в районе села Лукьянцы.

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