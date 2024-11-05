Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

В течение вторника, 5 ноября, по всем направлениям фронта произошло 131 боевое столкновение Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Кураховском направлении, также враг проявляет активность на Покровском, Лиманском и Времевском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара, 71 авиационный удар с применением 101 КАБ, а также использовал для поражения 596 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг семь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцов, Волчанска и Старицы. Все атаки отражены, противник успеха не имел.

На Купянском направлении враг сосредоточил основные наступательные усилия в районах населенных пунктов Новоосиново и Лозовая, где атаковал семь раз, одна атака продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев недалеко от Загрызово, Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. Все атаки успешно отражены нашими защитниками.

На Северском направлении наши войска отражают одну атаку противника вблизи Белогоровки, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении наши защитники отбили два штурма вблизи Орехово-Васильевки, к тому же враг нанес авиационных ударов по Часову Яру и Ступочкам.

На Торецком направлении россияне однажды атаковали силы обороны возле Торецка.

На Покровском направлении оккупанты 31 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка. Три боестолкновения в районе Селидово до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено 219 оккупантов, 85 из них безвозвратно. Также уничтожены два автомобиля и один миномет. Кроме этого, поврежден БТР противника.

На Кураховском направлении враг 51 раз атаковал наши позиции вблизи Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки, Елизаветовки и Катериновки. По уточненной информации, 24 боя продолжаются.

На этом направлении было обезврежено 191 оккупанта, 76 из них безвозвратно. Также уничтожены один автомобиль, одна боевая бронированная машина, одна окопная станция РЭБ, один мотоцикл и один вражеский миномет.

На Времевском направлении захватчики совершили девять наступательных действий недалеко от населенных пунктов Константинопольское и Трудовое. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении авиационных ударов неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении имела место одна тщетная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Орехова.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло три атаки противника, которые наши защитники успешно отразили.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию о том, что в Курской области РФ произошло первое боевое столкновение украинских военных с солдатами КНДР, которые воюют на стороне российских оккупантов. По словам министра, это столкновение следует расценивать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

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