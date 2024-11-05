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Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

София Закревская
War
3 минуты
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Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

В течение вторника, 5 ноября, по всем направлениям фронта произошло 131 боевое столкновение Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Кураховском направлении, также враг проявляет активность на Покровском, Лиманском и Времевском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара, 71 авиационный удар с применением 101 КАБ, а также использовал для поражения 596 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг семь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцов, Волчанска и Старицы. Все атаки отражены, противник успеха не имел.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

На Купянском направлении враг сосредоточил основные наступательные усилия в районах населенных пунктов Новоосиново и Лозовая, где атаковал семь раз, одна атака продолжается до сих пор.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев недалеко от Загрызово, Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. Все атаки успешно отражены нашими защитниками.

На Северском направлении наши войска отражают одну атаку противника вблизи Белогоровки, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении наши защитники отбили два штурма вблизи Орехово-Васильевки, к тому же враг нанес авиационных ударов по Часову Яру и Ступочкам.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

На Торецком направлении россияне однажды атаковали силы обороны возле Торецка.

На Покровском направлении оккупанты 31 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка. Три боестолкновения в районе Селидово до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено 219 оккупантов, 85 из них безвозвратно. Также уничтожены два автомобиля и один миномет. Кроме этого, поврежден БТР противника.

На Кураховском направлении враг 51 раз атаковал наши позиции вблизи Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки, Елизаветовки и Катериновки. По уточненной информации, 24 боя продолжаются.

На этом направлении было обезврежено 191 оккупанта, 76 из них безвозвратно. Также уничтожены один автомобиль, одна боевая бронированная машина, одна окопная станция РЭБ, один мотоцикл и один вражеский миномет.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

На Времевском направлении захватчики совершили девять наступательных действий недалеко от населенных пунктов Константинопольское и Трудовое. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении авиационных ударов неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Белогорье.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

На Ореховском направлении имела место одна тщетная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Орехова.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

На Приднепровском направлении с начала суток произошло три атаки противника, которые наши защитники успешно отразили.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию о том, что в Курской области РФ произошло первое боевое столкновение украинских военных с солдатами КНДР, которые воюют на стороне российских оккупантов. По словам министра, это столкновение следует расценивать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

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