Силы обороны мужественно защищают Украину: в Генштабе доложили, на каких направлениях отражали атаки оккупантов

Силы обороны продолжают мужественно защищать Украину. С начала суток произошло 148 боевых столкновений по всем направлениям.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 8 сентября. Самым напряженным остается Покровское направление.

С начала суток оккупанты нанесли 60 авиационных ударов с применением 79 КАБов, 473 удара дронами-камикадзе и осуществили 2768 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

В Генштабе отдельно отметили эффективную боевую работу воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 59 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля и четыре единицы специальной техники, 37 БпЛА. Кроме того, повреждены две артиллерийские системы, танк, три боевых бронированных машин врага.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника.

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина, в настоящее время идет два боестолкновения.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменного, Спорного и Григорьевки. В трех локациях еще продолжаются бои.

На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Андреевки, Майского, Временного Яра, Белой Горы, Предтечиного и Клещиевки. Семь попыток противника потеснить наши подразделения оказались тщетными, одна атака продолжается. Ситуация контролируется.

При поддержке авиации враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк, Торецк, Нелиповка и Дружба. Наши защитники отбили 13 штурмов, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки отражены 29 наступательных и штурмовых действий врага. Еще семь боестолкновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей.

По предварительным данным, сегодня враг потерял 314 ликвидированных и раненых оккупантов, один попал в плен, также украинскими военнослужащими уничтожены десять автомобилей и один БпЛА. Кроме того, поражены две гаубицы, два танка, один автомобиль и миномет.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 25 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность. Подразделения Сил обороны отразили 20 атак, пять штурмов до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении произошло два боестолкновения в направлении Водяного.

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Малой Токмачки и Роботиного, противник успеха не имел.

Ранее сообщалось, что только за прошедшие сутки, 7 сентября, на юге Украины российские оккупанты понесли потери в технике и личном составе. В частности, Силы обороны отличили 70 захватчиков и 32 единицы вооружения и военной техники.

Напомним, ранее представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой рассказал, что на юге Украины оккупационные войска страны-агрессора РФ возобновили интенсивность штурмов и количество артиллерийских обстрелов. Украинские воины в свою очередь ведут активную оборону и имеют определенные успехи, в частности, восстанавливают некоторые позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что группировка российских оккупационных войск на юге Украины испытывает нешуточные проблемы с логистикой и обеспечением. Однако Силам обороны не так просто начать операцию по освобождению территорий, на это есть несколько причин.

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