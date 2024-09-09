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Силы обороны мужественно защищают Украину: в Генштабе доложили, на каких направлениях отражали атаки оккупантов

Анна Павлова
War
4 минуты
279
Силы обороны мужественно защищают Украину: в Генштабе доложили, на каких направлениях отражали атаки оккупантов

Силы обороны продолжают мужественно защищать Украину. С начала суток произошло 148 боевых столкновений по всем направлениям.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 8 сентября. Самым напряженным остается Покровское направление.

Силы обороны мужественно защищают Украину: в Генштабе доложили, на каких направлениях отражали атаки оккупантов

С начала суток оккупанты нанесли 60 авиационных ударов с применением 79 КАБов, 473 удара дронами-камикадзе и осуществили 2768 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

В Генштабе отдельно отметили эффективную боевую работу воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 59 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля и четыре единицы специальной техники, 37 БпЛА. Кроме того, повреждены две артиллерийские системы, танк, три боевых бронированных машин врага.

Силы обороны мужественно защищают Украину: в Генштабе доложили, на каких направлениях отражали атаки оккупантов

На Купянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника.

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина, в настоящее время идет два боестолкновения.

Силы обороны мужественно защищают Украину: в Генштабе доложили, на каких направлениях отражали атаки оккупантов

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменного, Спорного и Григорьевки. В трех локациях еще продолжаются бои.

На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Андреевки, Майского, Временного Яра, Белой Горы, Предтечиного и Клещиевки. Семь попыток противника потеснить наши подразделения оказались тщетными, одна атака продолжается. Ситуация контролируется.

При поддержке авиации враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк, Торецк, Нелиповка и Дружба. Наши защитники отбили 13 штурмов, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки отражены 29 наступательных и штурмовых действий врага. Еще семь боестолкновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей.

Силы обороны мужественно защищают Украину: в Генштабе доложили, на каких направлениях отражали атаки оккупантов

По предварительным данным, сегодня враг потерял 314 ликвидированных и раненых оккупантов, один попал в плен, также украинскими военнослужащими уничтожены десять автомобилей и один БпЛА. Кроме того, поражены две гаубицы, два танка, один автомобиль и миномет.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 25 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность. Подразделения Сил обороны отразили 20 атак, пять штурмов до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении произошло два боестолкновения в направлении Водяного.

Силы обороны мужественно защищают Украину: в Генштабе доложили, на каких направлениях отражали атаки оккупантов

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Малой Токмачки и Роботиного, противник успеха не имел.

Силы обороны мужественно защищают Украину: в Генштабе доложили, на каких направлениях отражали атаки оккупантов

Ранее сообщалось, что только за прошедшие сутки, 7 сентября, на юге Украины российские оккупанты понесли потери в технике и личном составе. В частности, Силы обороны отличили 70 захватчиков и 32 единицы вооружения и военной техники.

Напомним, ранее представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой рассказал, что на юге Украины оккупационные войска страны-агрессора РФ возобновили интенсивность штурмов и количество артиллерийских обстрелов. Украинские воины в свою очередь ведут активную оборону и имеют определенные успехи, в частности, восстанавливают некоторые позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что группировка российских оккупационных войск на юге Украины испытывает нешуточные проблемы с логистикой и обеспечением. Однако Силам обороны не так просто начать операцию по освобождению территорий, на это есть несколько причин.

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