Силы обороны на Покровском направлении зачистили от врага 26,6 кв. км территории: в Генштабе рассказали подробности

Украинские войска провели результативные поисково-ударные действия на Покровском направлении и за минувшие сутки освободили 26,6 кв. км территории от российских оккупантов. Операция охватила часть Покровского района Донецкой области, где подразделения обороны уничтожили 39 захватчиков, а общие потери врага достигли 60 человек. Бойцы также ликвидировали значительное количество техники противника.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил на своей официальной странице в Facebook, где обнародовал итоги боевых суток. В сообщении военные объяснили, что российские силы пытаются демонстрировать хоть какие-то успехи, ведь не выполнили ни одной стратегической задачи в 2025 году.

"Не выполнив ни одной стратегической задачи в 2025 году, оккупанты пытаются продавить Силы обороны, чтобы отчитаться хотя бы о каких-то "успехах"", – добавили в Генштабе.

В ведомстве отметили, что оборонительная операция продолжается сразу на нескольких направлениях, а поисково-ударные группы постоянно обнаруживают и уничтожают силы врага. Несмотря на интенсивные обстрелы, украинские подразделения удерживают позиции и наносят противнику существенные потери.

Данные о потерях врага

По словам военных, наибольшие потери враг понес и на юге страны. Здесь защитники продолжают бить по местам дислокации россиян, их огневым позициям и технике. За последние сутки в Запорожской области ликвидировано 204 оккупанта, уничтожено 12 артиллерийских систем, среди которых – реактивная система залпового огня "Ураган", а также 45 единиц другой техники.

Генштаб отмечает, что основной задачей защитников остается уничтожение российских войск и их резервов, чтобы ослабить наступательный потенциал противника. По официальным подсчетам, потери армии РФ в 2025 году уже превысили 367 460 человек. И хотя эти цифры трудно представить, они передают масштаб войны, которая продолжается ежедневно.

В ведомстве также поблагодарили украинских военных за стойкость и эффективность. "Благодарность нашим защитникам и защитницам за стойкость и эффективность. Каждый ликвидированный оккупант – это шаг к справедливому миру. Борьба продолжается. Слава Украине!" – говорится в сообщении Генштаба.

Как писал OBOZ.UA, накануне в ISW заявили, что ВСУ имеют успехи на Купянском направлении, а Покровск не стал для врага "внезапным прорывом".

Тем временем в партизанском движении "Атеш" сообщили, что оккупанты спешно перебрасывают силы под Покровск из-за нехватки резервов.