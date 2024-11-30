Силы обороны нанесли оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике: всего за сутки произошло 192 боевых столкновения - Генштаб

За прошедшие сутки оккупационные войска только на Покровском и Кураховском направлении совершили 87 атак. В то же время украинские Силы обороны нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике, продолжая подрывать его наступательный потенциал в тылу.

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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на 08:00 30 ноября, всего на фронте зафиксировано 192 боевых столкновения за минувшие сутки. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам скопления личного состава и вооружения врага, пункта управления и одному важному объекту.

По уточненным данным, противник нанес один ракетный удар, 36 авиаударов с применением 61 управляемой авиабомбы, а также совершил 4663 обстрела, в том числе 99 из реактивных систем залпового огня, использовав около 1400 дронов-камикадзе.

Авиаудары агрессора были направлены на районы населенных пунктов Кившаровка, Александро-Калиново, Новоосиново, Глушковка, Григоровка, Серебрянка, Константиновка, Успеновка, Улакли, Большая Новоселка, Макаровка, Орехов и Казацкое.

На Харьковском направлении зафиксированы семь атак противника в районах Кудеевки, Глубокого, Волчанского и Тихого.

На Купянском направлении враг совершил восемь атак, пытаясь прорваться вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайской и Зеленой Рощи, однако все штурмовые действия были отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении российские войска атаковали 20 раз. Атакующие действия фиксировались вблизи Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григоровки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении произошло четыре атаки в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении были зафиксированы две попытки прорыва вблизи Дружбы и Торецкая.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 штурмовое и наступательное действие врага в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Млечного, Нового Труда и Желтого.

На Кураховском направлении защитники отразили 46 атак оккупантов. Основные усилия противник сосредотачивал в районах Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.

На Времивском направлении оккупанты провели 26 штурмов, пытаясь прорваться в районах Веселой Рощи, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал украинские позиции, но получил мощный отпор и понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На приграничных участках Черниговской и Сумской областей противник обстреливал украинские населенные пункты из артиллерии и наносил авиаудары с территории РФ.

В Курской области идет активная операция. Украинские защитники за прошлые сутки отбили 23 атаки на этом направлении.

Ранее сообщалось, что 29 ноября, Силы обороны отменяли 1740 российских оккупантов, общие потери РФ в живой силе превысили 740 тысяч человек. Защитники уничтожили 158 единиц вражеской военной техники и вооружений.

Напомним, что на Лиманском направлении воинам Сил обороны Украины удалось отразить механизированный штурм российских оккупационных войск. Врага остановили бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады и 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.