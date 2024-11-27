Силы обороны нанесли удары по районам сосредоточения врага: в течение суток произошло 224 боевых столкновения – Генштаб

На фронте в Украине за прошедшие сутки (26 ноября) произошло 224 боевых столкновения. Более сотни боев российские оккупанты развязали на Покровском (59) и Кураховском (46) направлениях.

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Сводку о том, что происходило на передовой во вторник, опубликовал утром в среду, 27 ноября (1008 сутки широкомасштабной войны), Генеральный штаб Вооруженных сил. "Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – заверила пресс-служба.

По уточненным данным, противник в минувшие сутки совершил один ракетный (с применением одной ракеты) и 45 авиационных ударов (в том числе сбросив 76 КАБов).

Российские военнослужащие совершили более 4000 обстрелов, из них 142 – из реактивных систем залпового огня. Также захватчики применили около 1300 дронов-камикадзе.

РФ наносила авиаудары по районам населенных пунктов:

– Беловоды, Спасское Сумской области;

– Питомник, Высокая Яруга, Куриловка Харьковской области;

– Ивановка, Лиман, Заречное, Славянск, Торецк, Екатериновка, Краматорск, Зеленое, Покровск, Курахово, Успеновка, Комар Донецкой области;

– Павловка, Малая Токмачка, Темировка Запорожской области.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника.

На Харьковском направлении 26 ноября произошло пять атак у Волчанска. Агрессор активно задействовал бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении было 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызового, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.

На Лиманском направлении войска РФ пытались продвинуться вперед 21 раз. Бои были неподалеку от Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов, Торского и в районе Серебрянского лесничества.

Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Григоровки на Северском направлении. Успеха не имел.

30 штурмов произошло на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Предтечино.

На Торецком направлении была активной российская бомбардировочная авиация. Захватчики начинали шесть атак в районах Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Миролюбовки, Красного Яра, Лисовки, Даченского, Чумацкого, Пустынки и Нового Труда. Наибольшая концентрация атак ВС РФ была близ населенного пункта Проминь.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 штурмов. Россия била по региону из авиации. Основные наступательные усилия сосредоточены в районах Дачного, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки, Берестков, Зари, Солнцевки.

На Времивском направлении зафиксировано 17 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка, Веселый Гай, Разлив и Ровнополь.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях захватчики наступательных действий не проводили, но активно применяли авиацию.

На Приднепровском направлении российские войска атаковали пять раз, получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями агрессор с территории РФ продолжает применять артиллерию и авиацию для обстрелов.

Операция в Курской области продолжается, отметили в ГШ ВСУ. Там за минувшие сутки враг 263 раз открывал огонь из артиллерии, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня. Также Курщину 22 раза атаковали самолеты РФ (сбросив 30 КАБов).

Как сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике, 26 ноября украинские защитники ранили и уничтожили 1580 оккупантов. Также поражено 200 единиц военной техники и вооружения государства-агрессора России.

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