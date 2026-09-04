Силы обороны опровергли заявление противника о захвате села Храповщина в Сумской области: какова ситуация на самом деле. Карта

Заявления кремлевской пропаганды о якобы захвате села Храповщина в Сумской области не соответствуют действительности. Населенный пункт остается под контролем украинских войск.

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Об этом сообщили в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура". В подтверждение своих слов они опубликовали соответствующее видео.

"Пропагандистские паблики распространяют информацию о том, что якобы россияне захватили в Сумской области село Храпивщина, которое находится в зоне ответственности 47 ОМБр. Сообщаем – это очередная дезинформация со стороны РФ. Прорыва обороны не было. Воины 47 ОМБр продолжают удерживать заданные рубежи. Просим критически относиться к любым ИПСО врага", – говорится в сообщении.

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Напомним, еще незадолго до этого российские пропагандистские ресурсы заявляли о якобы "освобождении" Могрицы в Сумской области. Свои утверждения оккупанты подкрепили видео, созданным с использованием ИИ. В 21 отдельной механизированной бригаде опровергли эту информацию и показали кадры из населенного пункта, который по-прежнему удерживают украинские военные.

До этого российские военные рассказывали о якобы захвате Новоконстантиновки (прежнее название – Первого Мая) в Сумской области, однако эта информация не соответствует действительности. Населенный пункт остается под контролем Сил обороны Украины, а бои на этом направлении продолжаются.

Как писал OBOZ.UA, 12 августа 2026 года российские пропагандистские ресурсы распространяли заявление Минобороны РФ о якобы захвате села Щербаковка в Харьковской области. Однако выяснилось, что такого населенного пункта в Украине по состоянию на 2026 год уже не существует – его сняли с учета еще в 1997 году.

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