Силы обороны останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Украинские военные продолжают сдерживать российские атаки и разрушать планы оккупантов. С начала суток на фронте уже произошло 71 боевое столкновение между врагом и украинскими защитниками.

Видео дня

Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Купянском, Лиманском направлениях и Курщине. Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 16:00 субботы, 1 февраля.

Россияне не прекращают обстреливать украинские города и села. Под ударом оказались населенные пункты Железный Мост и Николаевка Черниговской области и Хлебороб Сумской области.

На Купянском направлении с начала суток российские войска предприняли 15 попыток прорваться к украинским позициям в районах Тополей, Двухлетней, Петропавловки, Степной Новоселки, Глушковки, Загрызового и Лозовой. Защитники Украины успешно отбили 11 атак, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении противник 12 раз пытался атаковать украинские войска вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Колодцев, Торского, а также в направлении Новомихайловки. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по Зеленому Рою, применив неуправляемые ракеты.

На Северском направлении силы обороны Украины успешно отразили три атаки врага в районах Верхнекаменского и Белогоровки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении украинские военные отразили две атаки оккупантов, однако боевые действия не прекращаются — сейчас там продолжаются еще три боестолкновения. Российские войска проявляют высокую активность в районе Временного Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении противник совершил пять попыток прорыва в районе Торецка, однако все они были остановлены украинскими защитниками. В настоящее время продолжаются еще два боя.

Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются на Покровском направлении, где произошло уже 22 столкновения разной интенсивности. Украинские военные сдерживают враждебное наступление в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного. Восемь боеприкосновений до сих пор продолжаются.

В Новопавловском направлении враг предпринял попытку прорваться в направлении Константинополя, но был успешно остановлен украинскими военными.

На Гуляйпольском направлении российские войска атаковали позиции сил обороны в районе Новоселки, однако получили жесткий отпор.

На Ореховском направлении продолжаются два боя в районах Щербаков и Нестерянки.

В Харьковском и Приднепровском направлениях с начала суток противник не проявлял активности.

На Курщине украинские защитники успешно отразили три атаки захватчиков, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, применив девять управляемых бомб.

Украинские военные продолжают истощать врага по всей линии фронта и наносить удары по его тылам.

Напомним, утром в субботу, 1 февраля, российские оккупанты ударили ракетой по жилой многоэтажке в Полтаве. В результате попадания разрушен подъезд с 1 по 5 этаж. Есть погибшие и раненые, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки РФ 1 февраля, в Харькове зафиксирован прилет по жилой застройке в Холодногорском районе, там в частном доме возник пожар. Известно, о погибшей женщине и пятерых пострадавших.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 февраля российские оккупационные войска устроили массированную атаку ударными БПЛА на Запорожье. В результате в городе есть разрушение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!