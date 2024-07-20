Силы обороны останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления

Наши защитники успешно сдерживают российских оккупанов, удерживают позиции и рушат планы врага. В то же время, захватчики продолжают активно действовать на Покровском направлении, которое является самым горячим.

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С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00.

Противник продолжает обстрелы Харьковщины с территории РФ, используя управляемые авиационные бомбы. Со стороны Белгорода враг нанес авиаудары вблизи Липцев, Казачьей Лопани и Борщевой. На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки неподалеку от Глубокого, а в районе Волчанска продолжается бой.

На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться в районах Глушковки и Петропавловки. Три атаки противника еще продолжаются вблизи Стельмаховки, Макеевки и Песчаного. Возле последнего, а также в районе Колесниковки, оккупанты сбрасывали авиабомбы, всего четыре КАБа.

Враг увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Боевые действия продолжаются вблизи Невского, Макеевки и в направлении Лозовой.

На Северском направлении враг восемь раз пытался прорвать нашу оборону в районах Выемки, Спорного, Переездного и Верхнекаменского. Два боестолкновения еще продолжаются, но ситуация остается под контролем.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать две атаки врага в районах Клищиевки и Калиновки. За сегодняшний день количество штурмовых попыток врага на этом направлении возросло до шести.

На Торецком направлении произошло четыре вражеских штурма в районе Железного, где бои продолжаются и сейчас, и Нью-Йорка. Также оккупанты бомбили Северное, Дилиевку и Торецк.

Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где за день произошло 32 столкновения разной интенсивности. Бои продолжаются в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. Авиация оккупантов била КАБами по Волчьему и Тимофеевке, также террористы нанесли трех авиаударов НАРами по району Александрополя.

Бои продолжаются и на Кураховском направлении, в том числе в двух локациях вблизи Красногоровки. Еще шесть штурмов наши воины успешно отбили, нанеся врагу потери возле Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.

На Времивском направлении агрессор совершил четыре штурма наших позиций вблизи Константиновки и Старомайорского. Вражеская штурмовая авиация нанесла удары НАРам у Урожайного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. Более полусотни неуправляемых авиаракет враг выпустил в сторону Каменского и Лобкового.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага в районе Крынок.

Украинские войска уверенно контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, ключевой целью для российских оккупационных войск на фронте в Украине есть захватить всю Луганскую и Донецкую области. В то же время, для наступлений на новых направлениях армия страны-агрессора не имеет ресурсов.

Ранее сообщалось, что ряд американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий высказались за то, чтобы Белый дом снял для сил обороны Украины ограничения на использование американского дальнобойного оружия. Они считают, что до сих пор поддержка Киева Вашингтоном не была достаточно решительной, и это нужно исправлять.

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