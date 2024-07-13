Силы обороны отминусовали 1120 оккупантов и десятки единиц техники – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны "демобилизовали" с поля боя 1120 российских оккупантов убитыми и ранеными. Так, за весь период полномасштабной войны численность потерь вражеской армии достигла уже 557 770 человек.

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Соответствующую статистику утром 13 июля привели в Facebook Генштаба ВСУ. Из нее видно, что кроме живой силы врага украинские бойцы проредили еще и его технику.

В частности, за минувшие сутки уничтожено и повреждено 8 танков, 24 боевых бронированных машины, 58 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 34 БПЛА оперативно-тактического уровня, 52 единицы автомобильной техники и 13 – специальной.

Напомним, по оценкам британской разведки, среднесуточные потери российских войск убитыми и ранеными в Украине в мае и июне выросли до рекордных 1262 и 1163 человек соответственно, что является самыми высокими показателями за все время конфликта. Этот рост потерь связан с открытием нового фронта в Харьковской области.

За последние два месяца Россия, вероятно, лишилась более 70 000 солдат. Ожидается, что уровень потерь российских войск в среднем будет превышать 1000 человек ежедневно в течение двух месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацгвардии показали, как украинские защитники ликвидируют вражеские цели на Херсонском и Запорожском направлениях. Среди них были русские склады с боеприпасами, укрытия с личным составом, военные грузовики и штурмовики-мотоциклисты.

– Бойцы подразделения "Острые Картузы" уничтожили на Харьковщине тыловые позиции оккупантов. Бойцы преодолели вражеский РЭБ и нанесли существенные потери врагу: уничтожили "буханку" противника и полевой состав БК.

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