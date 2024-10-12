Девять танков и 1290 оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

За прошедшие сутки, 11 октября, Силы обороны Украины обезвредили на фронте 1290 российских оккупантов. Общая численность потерь врага убитыми и раненными за период полномасштабной войны уже достигла 667 630 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что арсенал противника также уменьшился на 359 единиц техники и оборудования.

В частности, уничтожены и повреждены 9 танков, 27 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 110 БПЛА оперативно-тактического уровня, 115 единиц автомобильной техники и 38 – специальной.

Напомним, бойцы ГУР МО устроили налет FPV-дронами на российских оккупантов в Курской области. В приграничном поселке Теткино они уничтожили вражеские средства связи, транспортное средство и здание с личным составом армии государства-агрессора России.

В спецслужбе уточнили, что успешные действия на Курском направлении фронта совершила ударно-разведывательная группа разведчиков "Ведьмак" совместно с бойцами Госпогранслужбы и Сил территориальной обороны ВСУ.

По данным движения "Атеш", россияне также несут большие потери на Покровском направлении фронта. На оккупированных территориях госпитали и больницы переполнены, из медучреждений срочно выписывают гражданских, чтобы освободить места для получивших ранения оккупантов.

Только в одной 30-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ ежесуточные потери составляют до 50 человек убитыми и ранеными.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представительница Украины на Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ сообщила, что в результате применения тактики пушечного мяса российские войска несут значительные потери во время своих наступательных действий в Украине. Каждые 2,5 кв. м, которые оккупанты захватывают, стоят им жизни одного солдата.

– В ночь на 10 октября украинские дроны атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея. Во время удара на территории военного объекта находилось сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов.

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