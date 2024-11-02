Силы обороны отминусовали 1270 оккупантов и 37 артсистем войск Путина - Генштаб

Украинские воины за сутки 1 ноября отминусовали 1270 российских оккупантов. Также вражеская армия потеряла 170 единиц военной техники и вооружений.

В частности, уничтожены 8 танков и 37 артсистем. Обновленные данные по потерям России в войне против Украины обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с "денацифицированными" накануне 1270 оккупантами общие боевые потери в живой силе в России за время полномасштабного вторжения достигли 697 680 человек.

Также уничтожены восемь танков (9170), 17 боевых бронированных машин (18487), 37 артиллерийских систем (20076) и 28 БпЛА оперативно-тактического уровня (18117).

Потеряли россияне и 76 единиц автомобильной (28 114) и четыре единицы спецтехники (3 583).

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Неизменным пока остается количество уничтоженных российских РСЗО (1 244), средств ПВО (994), самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2 628), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, накануне стало известно, что в октябре Россия потеряла на войне рекордное количество техники и вооружений. Рекорд установлен по количеству "демилитаризованных" боевых бронированных машин российской армии: их враг потерял 923 за месяц. Стоимость уничтоженных ББМ составляет не менее 500 млн долларов.

Безвозвратные и санитарные потери в личном составе за указанный период составили 41 980 захватчиков или более трех мотострелковых дивизий.

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